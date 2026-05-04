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4 de mayo de 2026 - 10:30
Jujuy.

Arrancó el frío en Jujuy: tips para ordenar el placard con el cambio de estación

Belén Brugnoni, organizadora de espacios, compartió tips para hacer el cambio de ropa de estación.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Orden de ropa

Orden de ropa

El cambio de ropa de estación comenzó con la llegada del frío y requiere organización, tiempo y decisiones concretas para ordenar el placard sin que la tarea se vuelva abrumadora. Belén Brugnoni, organizadora de espacios, compartió una serie de consejos para preparar el guardarropa de invierno y hacer el proceso de manera más simple.

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Elegir un día para ordenar

Brugnoni explicó que el cambio de guardarropa no debería hacerse a las apuradas, sino en un momento destinado especialmente a esa tarea. La primera recomendación es tomar una decisión y reservar un día con tiempo y predisposición.

Según señaló, la idea es sacar la ropa de invierno y revisar qué prendas están listas para usarse, cuáles se guardan y cuáles ya no forman parte del placard.

Tomar una decisión implica un día específico que me dedico con tiempo y predisposición para tomar decisiones Tomar una decisión implica un día específico que me dedico con tiempo y predisposición para tomar decisiones

También advirtió que no sirve vaciar todo el placard de una sola vez y dejar la ropa tirada arriba de la cama, porque eso suele generar más desorden y sensación de agobio.

Ordenar por sectores

Para que el proceso sea más llevadero, la organizadora propone avanzar por espacios y no intentar resolver todo al mismo tiempo. Primero se puede trabajar con la parte de colgados, después seguir con los cajones y luego con los estantes. De esa forma, cada sector se completa por etapas y resulta más fácil saber por dónde empezar.

Brugnoni explicó que hacerlo así evita que la persona se sienta abrumada al ver toda la ropa junta y sin un criterio claro de organización.

ropa de invierno

Una actividad que puede ser familiar

El cambio de placard también puede convertirse en una actividad familiar, especialmente cuando hay que revisar ropa de otras personas. En esos casos, Brugnoni remarcó que es importante que la persona “afectada” esté presente, porque es quien debe decidir qué usa, qué le queda y qué quiere conservar.

Además, recomendó tener bolsas de consorcio disponibles para separar la ropa que se va a donar.

Qué hacer con la ropa que genera dudas

Para quienes son más indecisos o tienen dificultad para descartar prendas, Brugnoni sugirió usar un canasto especial. Allí se puede colocar la ropa sobre la que todavía no hay una decisión tomada, sin volver a mezclarla con lo que sí se usa.

La organizadora explicó que esta opción sirve “para la gente que es más indecisa y les cuesta más descartar cosas que no van a usar”, ya que permite dejar separadas esas prendas hasta tomar una decisión definitiva.

Un proceso que facilita el próximo cambio

Brugnoni remarcó que hacer el cambio de placard con tiempo y de manera consciente ayuda a que la próxima organización sea más simple. La clave está en dejar clasificada la ropa que se usa, la que queda bien y la que se va a descartar o donar.

Si hago este proceso consciente, el próximo cambio de placard va a ser más ágil porque ya tengo clasificado lo que uso, me queda y lo que descarto. Si hago este proceso consciente, el próximo cambio de placard va a ser más ágil porque ya tengo clasificado lo que uso, me queda y lo que descarto.

Embed - ¿Cómo organizamos nuestro placard? Datos claves Belen Brugnoni, organizadora de espacios.

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