Murió Sergio Priseajniuc, gloria de Gimnasia de Jujuy

Sergio Priseajniuc , exjugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y entrenador con recorrido en el fútbol jujeño, falleció este domingo a los 57 años , generando profundo dolor en el ambiente deportivo y especialmente en la familia del Lobo.

El volante rosarino dejó una marca importante en Gimnasia, donde fue parte de los planteles que lograron los ascensos de 1993 y 1994. Su nombre quedó ligado a una de las etapas más recordadas del club, cuando el equipo jujeño logró dar el salto desde el Torneo del Interior hasta la máxima categoría del fútbol argentino.

El volante rosarino jugó en Gimnasia entre 1993 y 1997 y también dirigió equipos como Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla.

Priseajniuc vistió la camiseta de Gimnasia entre 1993 y 1997 . En ese período disputó 131 partidos a nivel AFA y convirtió 3 goles , además de participar en el ámbito local en el Torneo Confraternidad.

Fue parte de un ciclo histórico para el Lobo, que todavía ocupa un lugar central en la memoria de los hinchas albicelestes. Su entrega, compromiso y pertenencia lo transformaron en uno de los nombres recordados de aquella generación que marcó un antes y un después en el club.

También dejó su camino como entrenador

Después de su etapa como futbolista, Priseajniuc continuó ligado al fútbol desde el rol de director técnico. En 2010 inició su carrera como entrenador, primero en las inferiores de Rosario Central y luego en el equipo de Primera local de la Liga Rosarina.

También fue ayudante de campo de Arnaldo Sialle, con quien logró el ascenso a la B Nacional con Independiente Rivadavia de Mendoza. Como entrenador principal, dirigió en Boca de Río Gallegos, Ferro de General Pico, Unión Aconquija, San Jorge de Santa Fe, Villa Mitre, Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico. En Zapla logró el título en la Liga Jujeña de Fútbol y dejó un buen recuerdo.

En 2023 tuvo un paso por Talleres de Perico, club al que llegó para encarar la Liga Jujeña, la Copa Jujuy y el Regional Amateur. Su salida se dio por motivos personales, tras dirigir seis partidos en los que ganó tres y empató tres, sin conocer la derrota. En ese momento, el club agradeció públicamente su trabajo profesional y le deseó éxitos en sus futuros proyectos.

Una vida ligada al fútbol

Antes de llegar a Gimnasia, Priseajniuc realizó inferiores en Newell’s y luego jugó en Cipolletti e Instituto. Tras su paso por el Lobo, continuó su carrera en Brown de Arrecifes, San Martín de San Juan y Sportivo Las Parejas.

La noticia de su fallecimiento golpeó especialmente a los hinchas de Gimnasia de Jujuy, que lo recuerdan como parte de una generación inolvidable. También generó pesar entre quienes lo conocieron en su etapa como entrenador, donde siguió transmitiendo experiencia y compromiso dentro del fútbol.

Su nombre quedará asociado a una etapa de gloria del Lobo jujeño y a una vida marcada por la pasión por este deporte.