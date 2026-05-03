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3 de mayo de 2026 - 08:47
Clima.

San Salvador de Jujuy: cuándo se esperan 9° de mínima esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con mañanas frescas, nubosidad y una mínima de 9° en San Salvador de Jujuy.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
San Salvador de Jujuy: cuándo se esperan 9° de mínima esta semana

San Salvador de Jujuy: cuándo se esperan 9° de mínima esta semana

El pronóstico en San Salvador de Jujuy anticipa una semana con mañanas frescas, cielo mayormente nublado y temperaturas máximas que irán en ascenso durante varios días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima más baja de los próximos días se espera para el martes, con 9°.

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Epígrafe: San Salvador de Jujuy tendrá una semana con mañanas frescas y una mínima de 9°.

Pronóstico en San Salvador de Jujuy: cuándo llega la mínima de 9°

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para San Salvador de Jujuy y anticipó una semana marcada por temperaturas frescas durante las primeras horas del día, con nubosidad variable y máximas que, en algunos casos, superarán los 25°.

El dato principal del informe extendido es que la mínima más baja se registraría el martes, cuando se esperan 9° de mínima y 25° de máxima. Para esa jornada, el cielo se mantendría mayormente nublado tanto durante la madrugada y la mañana como hacia la tarde y la noche.

Antes de ese descenso, el domingo se presentará con una mínima de 11° y una máxima de 23°. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones pasarían a parcialmente nublado.

El lunes también tendrá una mañana fresca, con 10° de mínima y 25° de máxima. Para esa jornada, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada, mayormente nublado en la mañana y nuevamente parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

Cómo seguirá el clima durante la semana

Después del martes, las temperaturas volverán a subir de manera progresiva. Para el miércoles, el pronóstico indica una mínima de 11° y una máxima de 27°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

El jueves sería uno de los días más cálidos del período informado, con una mínima de 14° y una máxima de 28°. También se espera una jornada con cielo mayormente nublado, tanto en la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche.

En tanto, el viernes llegaría un marcado descenso de la temperatura máxima. Para ese día se prevén 11° de mínima y apenas 19° de máxima. Durante la primera parte del día el cielo estaría mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche pasaría a nublado.

Temperaturas día por día

Domingo: mínima de 11° y máxima de 23°.

Cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

Lunes: mínima de 10° y máxima de 25°.

Madrugada parcialmente nublada, mañana mayormente nublada y tarde/noche parcialmente nubladas.

Martes: mínima de y máxima de 25°.

Será el día más fresco de la semana, con cielo mayormente nublado.

Miércoles: mínima de 11° y máxima de 27°.

Se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Jueves: mínima de 14° y máxima de 28°.

Jornada templada a cálida, con cielo mayormente nublado.

Viernes: mínima de 11° y máxima de 19°.

Baja la máxima y se espera cielo mayormente nublado a nublado.

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