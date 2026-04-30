Darán una charla gratuita sobre celiaquía en San Salvador de Jujuy

Celiaquía - Imagen ilustrativa

La Municipalidad, a través de la Dirección de Salud Integral y Género y en el marco del Programa Salud y Calidad de Vida, lanzó una invitación abierta a toda la comunidad para participar de la Jornada de Sensibilización en Celiaquía “SABER PARA INCLUIR”. La iniciativa busca fomentar el conocimiento, la concientización y la inclusión de las personas que conviven con esta condición.

Celiaquía. Celiaquía.

Comprender la celiaquía más allá de la alimentación El encuentro tiene como objetivo principal brindar herramientas que permitan comprender la celiaquía en toda su dimensión. Desde la organización remarcaron que no se trata únicamente de mantener una dieta libre de gluten, sino también de construir una sociedad informada, empática y preparada para acompañar a quienes la padecen.

Diagnóstico temprano y prevención de la contaminación cruzada Durante la jornada, los asistentes podrán informarse sobre la importancia del diagnóstico temprano, clave para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas. Asimismo, se abordarán las principales estrategias para evitar la contaminación cruzada, uno de los desafíos más frecuentes en la vida cotidiana.

Charlas, stands y herramientas prácticas La actividad se desarrollará el miércoles 6 de mayo, de 9:00 a 12:30 horas, en el Cine Teatro Municipal Select, con entrada libre y gratuita. El evento incluirá charlas a cargo de especialistas, espacios de intercambio, stands informativos y exhibición de productos aptos. Además, se ofrecerán herramientas prácticas para aplicar tanto en el hogar como en instituciones. Un compromiso colectivo por una comunidad inclusiva Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y aprendizaje colectivo que contribuyan a crear entornos más seguros e inclusivos. Bajo el lema “Saber para incluir”, la jornada busca fortalecer el compromiso social con la salud y la calidad de vida, invitando a toda la comunidad a ser parte activa en la construcción de una ciudad más consciente.

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