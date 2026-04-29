Encontraron sin vida a José Marcelo Areco, el hombre que era buscado en Jujuy

Encontraron sin vida a José Marcelo Areco.

El cuerpo de José Marcelo Areco fue encontrado durante un rastrillaje realizado este miércoles. Será trasladado a la morgue de Alto Comedero.

El hombre, conocido como "Triangulo" era intensamente buscado desde el jueves. Allegados confirmaron que su cuerpo fue hallado tras un rastrillaje realizado en el barrio Bajo La Viña.

Era buscado desde el jueves Areco desapareció el jueves 23 de abril, cuando se fue de su hogar. Desde ese entonces familiares y amigos no supieron nada más de el y realizaron la denuncia correspondiente a la Policía.

José Marcelo Areco

Hallaron el cuerpo durante un rastrillaje Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo de José Marcelo Areco fue encontrado en el marco de un operativo de búsqueda que se llevó adelante durante la jornada de hoy en un sector del barrio Bajo La Viña. Lo trasladan a la morgue de Alto Comedero Tras el hallazgo, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de Alto Comedero, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas de muerte.

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