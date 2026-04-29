Servicios municipales en San Salvador de Jujuy: cómo funcionarán por el Día del Trabajador

Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del viernes en San Salvador de Jujuy

Los servicios municipales en San Salvador de Jujuy tendrán una modalidad especial durante el feriado nacional del jueves 1 de mayo , con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador .

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Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, detallaron que el Transporte Alternativo funcionará con Tarifa 2 . En tanto, el Transporte Urbano prestará servicio habitual el jueves 30 de abril hasta las 22 horas .

El viernes 1° de mayo no habrá servicio de colectivos, que se retomará el sábado 2 a partir de las 5 de la mañana . Además, el Ascensor Urbano y el Estacionamiento Tarifado permanecerán sin servicio durante toda la jornada.

La Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que durante el viernes no habrá recolección de residuos domiciliarios , servicio de barrido y limpieza, ni atención de microbasurales.

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Por su parte, desde la empresa LIMSA S.A. indicaron que el jueves 30 de abril no se prestará el servicio en el turno noche, mientras que el viernes 1 de mayo no habrá servicio en los turnos mañana y tarde. La recolección se retomará ese mismo viernes a partir de las 21 horas.

En ese marco, el municipio solicitó la colaboración de los vecinos respetando los días y horarios habituales de recolección, con el objetivo de mantener la higiene urbana. Ante cualquier consulta, se encuentra disponible el teléfono 0388-3131807.

Mercados municipales y Paseo de las Flores en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Mercados, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que los mercados municipales 6 de Agosto, Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, de Concentración y Abasto, y el Paseo de Compras Sarmiento permanecerán cerrados durante todo el jueves 1° de mayo.

La actividad habitual se retomará el sábado 2 de mayo. Como excepción, el Paseo de las Flores funcionará con atención normal durante el feriado.

Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del viernes en San Salvador de Jujuy Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del viernes en San Salvador de Jujuy

Cementerios municipales

Desde la administración de los cementerios municipales se informó que el Cementerio del Salvador mantendrá su administración abierta de 8 a 13 horas. En tanto, el horario de visitas será de 8 a 18 horas durante la jornada del feriado.