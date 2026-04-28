David Da Vinci, el niño genio que lucha contra el bullying con IA

David Camacho tiene 10 años, es mexicano y conocido como "David Da Vinci" . Es un joven prodigio reconocido internacionalmente por su influencia en ciencia, tecnología y liderazgo con propósito. En diálogo con Canal 4 , nos contó su historia y su lucha contra el bullying .

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“En estos últimos dos años me he estado preparando con idiomas , en una escuela en línea desde Estados Unidos. Por eso puedo hacer lo que me gusta, mi pasión, que en este caso son los escenarios y los negocios”, destacó.

“Ahora me estoy preparando para ir a Alemania a estudiar a Heilbronn 42 . Es una universidad en la cual no te dan carreras, sino que son certificaciones tempranas y con estas certificaciones tú vas avanzando junto con las empresas más grandes de Alemania”, describió.

David es fundador de Macayos, una plataforma digital para prevenir el bullying David es fundador de Macayos, una plataforma digital para prevenir el bullying

Un genio a los 10 años

Tiene un coeficiente intelectual de 162. “Esto lo descubrí cuando yo tenía 4 años. En la pandemia, yo me sentaba detrás de una computadora y les decía a mis papás: me aburro, y me mandaban al colegio. Ya estaba leyendo perfectamente, ya estaba contando hasta millones. Aprendo aceleradamente”, dijo.

El niño ha participado en proyectos como el International Air & Space Program Jr. de la NASA, domina cuatro idiomas y es un polímata en formación. “Los genios ya están en la tumba y los genios se llaman genios porque hicieron cosas geniales. Yo tengo toda la vida por delante y apenas empiezo”, aseguró en Arriba Jujuy.

La plataforma para prevenir el bullying

David es fundador de Macayos, una plataforma digital pionera que combina Inteligencia Artificial y neuroeducación para enseñar a niños y jóvenes a gestionar sus emociones, prevenir el bullying y reducir riesgos como las adicciones y la depresión.

“Ayuda a manejar sus emociones. Lamentablemente, en México no recibimos educación emocional en ninguna etapa de nuestras vidas. Es muy triste porque no podemos manejar nuestras emociones y en muchos otros países, incluso en países del primer mundo no reciben inteligencia emocional”, destacó.

David es fundador de Macayos, una plataforma digital para prevenir el bullying David es fundador de Macayos, una plataforma digital para prevenir el bullying

“Actualmente estamos colaborando con otros niños, llevamos más de treinta mil niños con Macayos aplicado para que ellos estén en test y ya lo hemos probado en Alemania, en Colombia, en Canadá”, y aseguró que la inteligencia emocional “es una herramienta súper fundamental en la vida”.

Señaló que de esta manera “podemos aprender a ponerle nombre a nuestras emociones. Lamentablemente, en esta parte de nuestra vida, no estamos recibiendo inteligencia emocional y es una parte muy importante que tenemos que tener”.

El niño que es destacado en su país y en el continente, indicó que la idea nació porque “sufro de bullying y ahí es cuando yo digo no me puedo quedar así de brazos cruzados porque si seguimos así, las próximas generaciones van a seguir igual o peor”.

Cómo controlar las emociones

Describió que “la felicidad es muy bonita, pero si no la administras se convierte en euforia y qué pasa en los partidos que se ponen muy, muy eufóricos y pues llegan a pasar diferentes accidentes. Por no controlar nuestras emociones y no saber cuál es nuestro límite”.

“Es como una presa que tiene agua y el agua son nuestras emociones que regularmente están en un estado neutro, y cuando las emociones empiezan a caer, que es el agua que le empieza a caer a la presa, pues la presa se va llenando si no hay un control. Entonces, ¿qué pasa cuando la presa está al borde? Si no la controlan, se desborda”.

David Camacho, conocido como David Da Vinci David Camacho, conocido como David Da Vinci

Para él “no hay límites en esta vida. No importa si tienes 10 años o 90 años, siempre hay tiempo para poder encontrar tu pasión”, y dijo que su sueño “es llegar al espacio y hacer la primera cirugía en el espacio, hacer el próximo Space X junto con todas mis pasiones que son las ciencias, tecnología, ingeniería, negocios”.

“Esta parte tiene mucho el ejemplo de la polimatía y ser un gran polímata, que es aquella persona que combina las ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas, humanidades y todo. Y también me gustaría ayudar a la gente y dejar mi propia huella en este mundo”, cerró.