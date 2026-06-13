Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Gimnasia de Jujuy consiguió una valiosa victoria al derrotar por 2-1 a San Martín de San Juan en un partido intenso y de trámite complicado, en el que tuvo que remontar el marcador para quedarse con los tres puntos.

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Durante el primer tiempo, ambos equipos protagonizaron un encuentro parejo y con pocas diferencias. La primera situación clara fue para la visita, cuando Nazareno Fúnez sacó un remate de zurda que encontró una buena respuesta del arquero Álvarez . San Martín también sufrió la amonestación de Acosta a los 21 minutos.

Con el correr de los minutos, Gimnasia comenzó a generar peligro. Franzoni probó dentro del área, pero Díaz respondió con seguridad para mantener el cero. Más tarde, Cachi intentó desde la puerta del área con un disparo que pasó muy cerca del arco rival. Antes del descanso, Molina tuvo una de las más claras para el conjunto jujeño, aunque nuevamente apareció Díaz para evitar la caída de su valla.

Un segundo tiempo lleno de emociones

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar el triunfo. Molina estuvo cerca con un remate de zurda que pasó junto al palo, mientras que una buena combinación entre Cachi y Paradela terminó con una definición elevada dentro del área.

Sin embargo, cuando mejor jugaba el equipo local, San Martín golpeó primero. A los 22 minutos, Nazareno Fúnez apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto sanjuanino.

Lejos de sentir el impacto, Gimnasia reaccionó rápidamente y encontró la igualdad a los 28 minutos gracias a una brillante definición de Octavio Bianchi, quien convirtió un verdadero golazo de tijera para desatar la celebración de los hinchas jujeños.

GIMNASIA DE JUJUY

Premio a la insistencia

El envión anímico favoreció al Lobo, que siguió presionando y encontró el premio a los 37 minutos. Nuevamente apareció Bianchi para marcar su segundo gol de la tarde y sellar la remontada definitiva.

En un partido duro, disputado y con momentos de tensión, Gimnasia mostró carácter para revertir un resultado adverso y quedarse con una victoria importante frente a un rival siempre complicado como San Martín de San Juan.

Sobre el final fue expulsado el jugador de San Martín de San Juan Mauro Osores, por conducta violenta, dejando a la visita con 10 jugadores y la con la imposibilidad de poder igualar en el marcador.