San Martín de Tucumán podría cambiar de técnico y apunta a un ex Gimnasia de Jujuy

Según reflejan medios tucumanos, la continuidad de Andrés Yllana al frente de San Martín de Tucumán parece estar cada vez más comprometida luego del empate sin goles ante Quilmes en La Ciudadela. En ese contexto, una opción viable para reemplazarlo es un ex Gimnasia de Jujuy.

Es de primera. Aldosivi le ganó la final a San Martín de Tucumán y ascendió a la Liga Profesional

Se trata de Víctor Riggio , quien comenzó a sonar con fuerza como posible candidato para dirigir al Santo, uno de los clubes más importantes del norte argentino, que atraviesa días de incertidumbre deportiva en la Primera Nacional y podría quedarse sin entrenador en los próximos días.

La dirigencia habría iniciado conversaciones con el actual entrenador para buscar una salida a un ciclo que luce desgastado desde lo futbolístico y también en la relación con los hinchas. El ex defensor y entrenador del Lobo Jujeño es el actual entrenador de Sarmiento de La Banda y el candidato número uno.

Andrés Yllana al frente de San Martín de Tucumán Andrés Yllana al frente de San Martín de Tucumán

El “Tano” cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso argentino y su nombre figura entre los entrenadores más experimentados de la categoría. Si bien por ahora no hay una oferta formal conocida, desde Tucumán ya lo ubican como uno de los posibles candidatos para suceder a Yllana en caso de que se concrete la desvinculación.

Riggio actualmente está enfocado en el presente de Sarmiento de La Banda, equipo que viene atravesando su mejor momento en la temporada. Aunque el inicio no fue el esperado, el conjunto bandeño logró revertir su situación y acumula cuatro victorias consecutivas en el Torneo Federal A. Riggio es un entrenador de amplio recorrido en el fútbol argentino. Entre sus principales logros aparece el histórico ascenso de Central Córdoba a la Primera Nacional.

La trayectoria del Tano en Gimnasia de Jujuy

Víctor Riggio nació un 20 de julio de 1959 en Salta. Llegó al Lobo para la histórica campaña del Nacional 1981, cuando el equipo logró llegar a los cuartos de final. Luego fue campeón del Confraternidad 1985 y al año siguiente logró la histórica clasificación al Nacional B.

En el segundo ciclo fue protagonista del Torneo Del Interior 1992/93 con Salvador Ragusa, que logró el ascenso al segundo torneo del fútbol argentino. Luego fue campeón de la B Nacional 1993/94 con el posterior ascenso a la máxima categoría.

Victor Riggio Victor Riggio

Cerró su carrera disputando el Apertura y el Clausura de la temporada 1994/95 en Primera División, no siempre siendo titular, pero integrando esos planteles que marcaron la historia grande del club. En su carrera jugó más de 270 partidos con 15 goles.

Su historia con Gimnasia seguiría cuando fue entrenador del equipo en dos ciclos diferentes y con resultados irregulares. Primero en la temporada 1996-1997 en la primera división, y luego en el Nacional B 2003-2004.