El emotivo gesto de Dibu Martínez con las personas que lo auxiliaron tras quedar varado. 

Dibu Martínez , arquero de la Selección argentina quedó varado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres. Un vecino que acudió a ayudarlo terminó compartiendo una extensa tarea de rescate y recibió un regalo que se volvió viral.

Deportes. "Con el corazón", la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final contra España

La historia comenzó casi por casualidad. Leonardo Albarracín salió a recorrer los caminos rurales de Sierra de los Padres junto a su hijo Ramiro con la ilusión de cruzarse con el Dibu Martínez. Pero después de varios días de lluvia, encontraron un escenario inesperado: dos camionetas hundidas en el barro que necesitaban ayuda .

“Ese es el Dibu, papá” , le dijo el adolescente a su padre al reconocer al arquero del Aston Villa. Martínez había llegado hasta ese lugar para ayudar a un amigo, pero la situación se complicó cuando ambos vehículos quedaron atrapados en el barro .

Leonardo no lo pensó dos veces y se puso a ayudar . Como Martínez necesitaba un cuchillo para cortar las lingas, el vecino sacó una navaja que llevaba consigo y ambos empezaron una tarea que se extendería por varias horas . Cuando se dieron cuenta de que necesitaban más herramientas, llamó a su esposa para que llevara una pala y otra linga.

El esfuerzo fue en equipo y no terminó allí. El propio Dibu Martínez se involucró hasta el final: junto a uno de los hijos de Leonardo fue hasta la casa de la familia para buscar un pequeño tractor que finalmente permitió liberar las camionetas. Tras más de tres horas de trabajo, la misión llegó a buen puerto.

Entre el barro y el esfuerzo, también hubo lugar para una charla cercana. Leonardo contó que el fútbol quedó casi en segundo plano: el Dibu habló poco de su carrera y del Mundial de Qatar, y se dedicó principalmente a agradecerles por haberlo ayudado. Incluso les aseguró que lo habían “salvado” de un momento muy difícil.

El encuentro tuvo un cierre soñado para Leonardo. Antes de despedirse, sacó los recuerdos que había preparado con ilusión: una camiseta argentina, un póster de la atajada histórica ante Kolo Muani y varios fibrones. El Dibu firmó todo y convirtió una tarde inesperada en un recuerdo para toda la vida.

Pero la historia todavía guardaba un último capítulo. Cuando parecía que todo había terminado, el Dibu detuvo su camioneta, se sacó el camperón de la Selección argentina y se lo regaló a Leonardo. Un gesto simple, pero cargado de emoción, que el vecino nunca olvidará.

El gesto emocionó profundamente a Leonardo, que no pudo contener las lágrimas. "Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", recordó.

El Dibu sorprendió en Mar del Plata al pasear una llama

El arquero de la Selección argentina permanece en Mar del Plata después del Mundial 2026 y sorprendió a todos con una particular imagen durante sus vacaciones. El Dibu fue visto paseando una llama y la escena no tardó en hacerse viral.

Lejos de la presión de los partidos, Dibu Martínez disfrutó de un momento relajado durante sus vacaciones en Mar del Plata. Sin embargo, una particular compañía hizo que volviera a estar en el centro de la escena y despertara todo tipo de reacciones en redes.

Tras destacarse como una de las figuras de la Selección argentina en el torneo, el Dibu volvió a ser noticia fuera de la cancha. Esta vez, no fue por una atajada sino por una escena tan curiosa como inesperada.