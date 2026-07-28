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28 de julio de 2026 - 16:10
Deportes.

Selene Miy busca ayuda para competir en el Sudamericano de patín

Selene Miy logró la clasificación tras destacarse en distintas competencias nacionales de patín y necesita apoyo para concretar el viaje al Sudamericano.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Selene Miy busca ayuda para competir en el Sudamericano de patín

Selene Miy busca ayuda para competir en el Sudamericano de patín

Selene Miy está muy cerca de cumplir uno de sus principales objetivos deportivos: representar a Jujuy y a la Argentina en los Juegos Sudamericanos de patinaje artístico que se desarrollarán en Brasil. Sin embargo, necesita colaboración económica para poder afrontar los gastos del viaje y participar de la competencia internacional.

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El camino de Selene Miy hacia el Sudamericano

La clasificación llegó después de competir en diferentes torneos nacionales y obtener buenos resultados en cada una de las presentaciones. “A principio de año tuve el clasificatorio para el Absoluto. Son pruebas y campeonatos nacionales. Se realizó en Buenos Aires y quedé segunda”, relató Selene.

Selene Miy busca ayuda para competir en el Sudamericano de patín

Selene Miy busca ayuda para competir en el Sudamericano de patín

La deportista aseguró que atraviesa este momento con mucha expectativa por la posibilidad de vestir los colores del país. “La verdad que estoy muy feliz porque estoy a nada de cumplir mi sueño y de poder representar a la Argentina, a Jujuy y a toda la gente que me está ayudando”, expresó.

Una disciplina que exige constancia y trabajo

Selene tiene 17 años y estudia en el Centro Polivalente de Arte. Mientras cumple con sus responsabilidades escolares, sostiene una exigente rutina vinculada al patinaje artístico. “La verdad que es una disciplina muy difícil porque requiere mucha constancia, mucho trabajo y trabajo en equipo. Todo influye”, señaló. El viaje está previsto para los primeros días de agosto. La patinadora partirá desde Jujuy el 6 de agosto y viajará desde Buenos Aires hacia Brasil el 8.

La campaña para poder viajar a Brasil

Su familia trabaja para reunir los fondos necesarios, pero todavía necesita el acompañamiento de la comunidad, comercios y emprendimientos que quieran sumarse. “Mi familia me está ayudando. También hace poco subí una publicación en mis redes para pedir una ayuda solidaria. La gente que me quiera ayudar puede hacerlo compartiendo, acercándose a emprendimientos o colaborando con su granito de arena”, sostuvo. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias selemi.mp. También pueden comunicarse con ella mediante su cuenta de Instagram: mi_sele.

El sueño de representar a Jujuy y a la Argentina

Para Selene, esta clasificación tiene un significado especial. En otras oportunidades ya había logrado acceder a competencias sudamericanas, pero no pudo viajar debido a los costos. “Son pasitos pequeños que vamos dando porque clasifiqué dos veces al Sudamericano y no pude ir por el tema económico”, contó.

Esta vez, su principal objetivo es concretar el viaje, disfrutar de la experiencia y representar de la mejor manera a la provincia. “El objetivo es poder disfrutarlo, para empezar. Mi mamá me habló y me dijo: ‘Vas a ir, no es necesario que traigas una medalla, disfrutalo’”, recordó.

“Es eso, poder vivir la experiencia porque hace mucho que no salgo del país, desde aquella vez en Asunción, Paraguay. El objetivo de este año es poder disfrutarlo y llevar a lo más alto a Jujuy y a la Argentina”, concluyó.

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