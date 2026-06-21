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21 de junio de 2026 - 10:21
Jujuy.

FNE 2026: la escuela municipal Marina Vilte coronó a Selene Juárez Salguero

La Escuela Municipal Marina Vilte eligió a su representante para la FNE 2026 en una noche llena de emoción, alegría y espíritu estudiantil.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La escuela municipal Marina Vilte coronó a Selene Juárez Salguero

La escuela municipal Marina Vilte coronó a Selene Juárez Salguero

La cuenta regresiva hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa sumando emociones en toda la provincia y, en esta oportunidad, la Escuela Municipal Marina Vilte vivió una noche especial al elegir a su nueva representante para la tradicional celebración estudiantil jujeña.

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En un evento cargado de alegría, compañerismo y entusiasmo, estudiantes, docentes y familias acompañaron la elección que definió a las jóvenes que representarán a la institución durante las distintas instancias de la FNE 2026.

Elegidas de la escuela municipal Marina Vilte
Elegidas de la escuela municipal Marina Vilte

Elegidas de la escuela municipal Marina Vilte

Una noche de celebración y emoción

La comunidad educativa de la Escuela Municipal Marina Vilte se reunió para compartir una jornada marcada por el espíritu festivo que caracteriza a la FNE. Entre aplausos, música y el acompañamiento de familiares y amigos, las candidatas desfilaron ante el público, mostrando su compromiso con los valores de la institución.

Tras la deliberación correspondiente, se conoció el nombre de la nueva representante, quien tendrá la responsabilidad de representar al establecimiento en las próximas actividades estudiantiles.

Las elegidas de la Escuela Municipal Marina Vilte

Durante la velada también se distinguió a las jóvenes que integrarán la corte estudiantil de la institución.

La elección dejó conformada la siguiente corte:

  • Representante: Selene Juárez Salguero
  • Primera Princesa: Dalma Rodríguez Figueroa
  • Segunda Princesa: Brenda Castillo
  • Primera Dama de Honor: Ailin Sáenz
  • Segunda Dama de Honor: Emilia Aparicio

Las jóvenes recibieron el reconocimiento de sus compañeros y de toda la comunidad educativa, en una noche que quedará grabada en la memoria de quienes participaron.

La FNE ya se vive en toda la provincia

Con cada elección estudiantil, la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza a tomar protagonismo en los distintos establecimientos educativos de Jujuy. Las instituciones avanzan en la definición de sus representantes mientras crece la expectativa por los tradicionales desfiles, la elección capital y las múltiples actividades que forman parte de una de las celebraciones juveniles más importantes del país.

La Escuela Municipal Marina Vilte ya tiene a sus representantes para la edición 2026 y se prepara para acompañarlas en cada etapa de este camino que año tras año reúne a miles de estudiantes en torno a la fiesta más emblemática de la primavera jujeña.

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