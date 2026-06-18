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18 de junio de 2026 - 19:23
Fiesta.

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio IPSEL

La elección será este viernes 19 a las 20 en Bankat. La representante saliente es Kiara Caliva y participarán 23 candidatas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas colegio Ipsel.

Candidatas colegio Ipsel.

IPSEL realizará la elección de su representante 2026 para la FNE 2026 este viernes 19 a las 20 horas, en el local bailable Bankat, donde se conocerá a la nueva soberana estudiantil de la institución.

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La representante saliente es Kiara Caliva, quien entregará sus atributos durante una noche especial para toda la comunidad educativa.

Las candidatas de IPSEL

  1. Serena Farrán

  2. Rita Maizares

  3. Zoe De Santis

  4. Aylin Urbina

  5. Nicol Arjona

  6. Fernanda Rivas

  7. Julieta Chávez

  8. Solange López

  9. Morena Narváez

  10. Sofia Ruiz

  11. Bárbara Sotelo

  12. Ariana Mendez

  13. Morena Acosta

  14. Malte Benicio

  15. Jazmín Rodríguez

  16. Luciana Gerónimo

  17. Martina Iraola

  18. Ana Paula Mamani

  19. Kiara Cruz

  20. Laura Briceño

  21. Emilia Medina

  22. Pia Garzón

  23. Victoria Valerio

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FNE 2026: las elecciones que se vienen

  • Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
  • Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
  • Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
  • Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
  • Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
  • IPSEL- 19 de junio a las 20 en Bankat.
  • Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

Embed - CANDIDATAS DE IPSEL

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