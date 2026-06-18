FNE 2026: estas son las candidatas del colegio IPSEL

IPSEL realizará la elección de su representante 2026 para la FNE 2026 este viernes 19 a las 20 horas , en el local bailable Bankat, donde se conocerá a la nueva soberana estudiantil de la institución.

Jujuy. La Escuela Marina Vilte elegirá a su representante para la FNE 2026

Jujuy. FNE 2026: conocé a las candidatas del Comercial 2 de Palpalá

La representante saliente es Kiara Caliva , quien entregará sus atributos durante una noche especial para toda la comunidad educativa.

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