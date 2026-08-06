FNE 2026: buscan materiales para el carruaje del Santa Teresita

Mucho antes de que comiencen los desfiles, la FNE 2026 ya se vive puertas adentro de los colegios. En el Santa Teresita, las jornadas en el canchón avanzan entre bocetos, estructuras y largas horas de trabajo, mientras los estudiantes transforman materiales reciclados en las piezas que darán vida al carruaje.
Por eso, los carroceros pusieron en marcha una campaña para reunir distintos elementos que pueden reutilizarse. La iniciativa no solo busca aliviar los costos de construcción, sino también promover el reciclaje y el aprovechamiento de materiales que muchas veces terminan desechados.
Los materiales que hoy hacen falta
La convocatoria está dirigida a quienes puedan donar:
- Cajas de televisor (cartón duro).
- Paquetes de yerba de cualquier marca.
- Bandejas de telgopor.
- Tubos de servilleta de papel (rollos de cocina o de papel higiénico).
- Lana de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y otros tonos brillantes.
Cada uno de estos materiales será utilizado durante distintas etapas de la construcción del carruaje, desde la base hasta los detalles decorativos.
Los materiales pueden acercarse al Colegio Santa Teresita, ubicado en Avenida Párroco Marshke 260, en San Salvador de Jujuy.
El aporte de vecinos, familias y comercios resulta fundamental para acompañar el esfuerzo de los carroceros y hacer posible la construcción del carruaje que representará al establecimiento en la FNE 2026.
¿Tu colegio también necesita materiales?
En TodoJujuy difundimos las campañas de los establecimientos educativos que participan de la FNE 2026. Si tu colegio necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la información al 388 500-7777 para compartir la convocatoria con toda la comunidad.
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