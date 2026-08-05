La Escuela Provincial de Artes elegirá a su representante

La Escuela Provincial de Artes N° 1 “Medardo Pantoja” se prepara para elegir a su nueva representante estudiantil. Un total de 30 candidatas participarán de la celebración, prevista para el viernes 14 de agosto, desde las 17 horas.
La jornada reunirá a la comunidad educativa para acompañar a las estudiantes y conocer a quien representará a la institución durante las próximas actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ámbar Jerez entregará los atributos
Durante la elección, Ámbar Jerez, representante saliente de la Escuela Provincial de Artes, se despedirá de su mandato y entregará los atributos a la joven que resulte elegida.
La institución presentó oficialmente el listado de las 30 estudiantes que participarán de la elección.
Las 30 candidatas de la Escuela Provincial de Artes
- Ludmila M. Colqui
- Angélica Corrales
- Ludmila A. Gareca Tarifa
- Rebeca Sarai Rodríguez
- Quimey Morena Arias Peñalba
- Estrella Trujillo
- Florencia Rueda
- Sofía Hernández
- Melisa Candelaria Aima
- Camila Martínez Díaz
- Sofía Domínguez
- Antonella Peñalba
- Malena Sofía A. Quispe
- Martina Pilinco
- Sara Marylin Mamani
- Tatiana Lihuen Dipa G.
- Nahiara Victoria Pantoja
- Lucila Rivera
- Malena Victoria Álvarez
- Camila Bianca Navarro
- Julieta Marisel Villena
- Maia Mariel Toconas
- Josefina S. Aquino
- Mora Arjona Reales
- Pilar E. Carlos Rodríguez
- Lara Gallardo Cussi
- Morena Iris Paredes
- Valentina Lihue Mamani
- Perla Candelaria Aguilar
- Candela E. Ramos
Con 30 estudiantes como protagonistas, la Escuela Provincial de Artes se encamina hacia una jornada marcada por la participación y el acompañamiento de su comunidad. La elección abrirá una nueva etapa para la institución, que conocerá a la joven encargada de representarla durante la presente edición de la FNE.
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