La Escuela Provincial de Artes elegirá a su representante

La Escuela Provincial de Artes N° 1 “Medardo Pantoja” se prepara para elegir a su nueva representante estudiantil. Un total de 30 candidatas participarán de la celebración, prevista para el viernes 14 de agosto, desde las 17 horas.

La jornada reunirá a la comunidad educativa para acompañar a las estudiantes y conocer a quien representará a la institución durante las próximas actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Ámbar Jerez entregará los atributos Durante la elección, Ámbar Jerez, representante saliente de la Escuela Provincial de Artes, se despedirá de su mandato y entregará los atributos a la joven que resulte elegida.

La institución presentó oficialmente el listado de las 30 estudiantes que participarán de la elección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las 30 candidatas de la Escuela Provincial de Artes Ludmila M. Colqui

Angélica Corrales

Ludmila A. Gareca Tarifa

Rebeca Sarai Rodríguez

Quimey Morena Arias Peñalba

Estrella Trujillo

Florencia Rueda

Sofía Hernández

Melisa Candelaria Aima

Camila Martínez Díaz

Sofía Domínguez

Antonella Peñalba

Malena Sofía A. Quispe

Martina Pilinco

Sara Marylin Mamani

Tatiana Lihuen Dipa G.

Nahiara Victoria Pantoja

Lucila Rivera

Malena Victoria Álvarez

Camila Bianca Navarro

Julieta Marisel Villena

Maia Mariel Toconas

Josefina S. Aquino

Mora Arjona Reales

Pilar E. Carlos Rodríguez

Lara Gallardo Cussi

Morena Iris Paredes

Valentina Lihue Mamani

Perla Candelaria Aguilar

Candela E. Ramos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Con 30 estudiantes como protagonistas, la Escuela Provincial de Artes se encamina hacia una jornada marcada por la participación y el acompañamiento de su comunidad. La elección abrirá una nueva etapa para la institución, que conocerá a la joven encargada de representarla durante la presente edición de la FNE.

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