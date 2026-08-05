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5 de agosto de 2026 - 14:11
FNE 2026.

La Escuela Provincial de Artes elegirá a su representante

La elección será el 14 de agosto, a las 17. Ámbar Jerez entregará los atributos a la estudiante que resulte elegida

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La jornada reunirá a la comunidad educativa para acompañar a las estudiantes y conocer a quien representará a la institución durante las próximas actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Ámbar Jerez entregará los atributos

Durante la elección, Ámbar Jerez, representante saliente de la Escuela Provincial de Artes, se despedirá de su mandato y entregará los atributos a la joven que resulte elegida.

La institución presentó oficialmente el listado de las 30 estudiantes que participarán de la elección.

Las 30 candidatas de la Escuela Provincial de Artes

  • Ludmila M. Colqui
  • Angélica Corrales
  • Ludmila A. Gareca Tarifa
  • Rebeca Sarai Rodríguez
  • Quimey Morena Arias Peñalba
  • Estrella Trujillo
  • Florencia Rueda
  • Sofía Hernández
  • Melisa Candelaria Aima
  • Camila Martínez Díaz
  • Sofía Domínguez
  • Antonella Peñalba
  • Malena Sofía A. Quispe
  • Martina Pilinco
  • Sara Marylin Mamani
  • Tatiana Lihuen Dipa G.
  • Nahiara Victoria Pantoja
  • Lucila Rivera
  • Malena Victoria Álvarez
  • Camila Bianca Navarro
  • Julieta Marisel Villena
  • Maia Mariel Toconas
  • Josefina S. Aquino
  • Mora Arjona Reales
  • Pilar E. Carlos Rodríguez
  • Lara Gallardo Cussi
  • Morena Iris Paredes
  • Valentina Lihue Mamani
  • Perla Candelaria Aguilar
  • Candela E. Ramos

Con 30 estudiantes como protagonistas, la Escuela Provincial de Artes se encamina hacia una jornada marcada por la participación y el acompañamiento de su comunidad. La elección abrirá una nueva etapa para la institución, que conocerá a la joven encargada de representarla durante la presente edición de la FNE.

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