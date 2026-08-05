Cortarán el agua en gran parte de San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Agua Potable de Jujuy informó que habrá un corte programado del servicio de agua en distintos sectores de San Salvador de Jujuy y Alto Comedero debido a un megaoperativo de trabajos sobre la infraestructura hídrica.

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Según indicó la empresa estatal, las tareas se desarrollarán entre el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red, optimizar el servicio y prevenir futuras interrupciones.

En la capital jujeña, el corte de agua comenzará a las 21 horas del miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta las 8 de la mañana del jueves 6 .

Los barrios alcanzados por la interrupción serán:

Mariano Moreno.

Cuyaya.

EPAM 3.

Coronel Arias.

Cerro Las Rosas.

Labarta.

Almirante Brown.

Santa Rosa.

Barrio Norte.

Quebrada de los Pájaros.

Ingenieros.

Cortijo.

790 Viviendas.

Luján.

Alto Gorriti.

San Cayetano.

Corte de agua en Alto Comedero

En Alto Comedero, la interrupción del servicio se producirá desde las 5 hasta las 20 horas del jueves 6 de agosto y afectará a gran parte del sector.

No obstante, Agua Potable informó que 18 Hectáreas, 30 Hectáreas, 47 Hectáreas y 150 Hectáreas no se verán afectadas por el operativo.

¿Qué trabajos realizará Agua Potable?

Durante el operativo se ejecutarán distintas intervenciones en puntos estratégicos de la capital jujeña:

En Loteo Labarta se reemplazarán 30 metros del acueducto de PEAD de 710 milímetros.

se reemplazarán 30 metros del acueducto de PEAD de 710 milímetros. En el Depósito Cuyaya se reparará una tee de 250 milímetros y se reemplazarán dos válvulas de 200 milímetros.

se reparará una tee de 250 milímetros y se reemplazarán dos válvulas de 200 milímetros. En la Cisterna Sargento Cabral se reparará una pérdida de agua en una válvula de by-pass de 350 milímetros.

se reparará una pérdida de agua en una válvula de by-pass de 350 milímetros. En el Acueducto Tezanos Pintos se realizará la reparación definitiva de un tramo del acueducto de PEAD de 450 milímetros.

se realizará la reparación definitiva de un tramo del acueducto de PEAD de 450 milímetros. En la Cisterna Tezanos Pintos se cambiará una válvula de by-pass de 350 milímetros.

Habrá asistencia con camiones cisterna

Para reducir el impacto del corte, la empresa dispondrá de siete camiones cisterna que abastecerán prioritariamente a hospitales, el Servicio Penitenciario y otros puntos considerados estratégicos.

Además, recomendaron a los vecinos realizar un acopio preventivo de agua antes del inicio de los trabajos y hacer un uso responsable y racional del recurso hasta que el servicio quede completamente normalizado.

Desde Agua Potable de Jujuy señalaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento e inversión destinado a mejorar la infraestructura hídrica y brindar un servicio más eficiente para los usuarios de la capital jujeña.