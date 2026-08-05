"En la montaña entendés lo pequeños que somos": la reflexión de un montañista jujeño

Para quienes practican montañismo, alcanzar una cumbre va mucho más allá del desafío físico. Es una experiencia que combina preparación, esfuerzo y una conexión especial con la naturaleza. En el Día del Montañista, el jujeño Eduardo López Jordán compartió cómo comenzó su vínculo con esta actividad y qué significa para él recorrer las montañas de la provincia.

Deporte. Corre 120 km por semana y entrena aún sin ganas: su familia, el motor del runner jujeño que desafía la montaña

Durante una entrevista con TodoJujuy , aseguró que el montañismo "es una forma de vida" y explicó por qué, cada vez que llega a una cumbre, encuentra una perspectiva distinta sobre el mundo y sobre sí mismo.

López Jordán contó que descubrió esta pasión gracias a su amigo Sebastián Andana, quien lo invitó a realizar su primera salida a la montaña. "Más que una definición, ser montañista es una forma de vida", afirmó.

Aunque reconoció que desde afuera puede resultar difícil entender por qué alguien decide pasar horas caminando entre el frío, la altura y el cansancio, aseguró que las sensaciones que genera la montaña son difíciles de explicar. "La gente dice: vas a un lugar donde falta oxígeno, hace frío, te cansás, pasás hambre o sed. Entonces preguntan qué genera. Es muy difícil responderlo" , expresó.

La montaña cambia la perspectiva

Para el montañista jujeño, uno de los mayores aprendizajes llega al observar el paisaje desde las alturas. "Cuando estás en esos lugares, generalmente inhóspitos, te da una dimensión de lo que somos en el mundo, en la Tierra y en el universo. Te sentís muy pequeño en medio de tanta inmensidad", reflexionó.

Según explicó, esa sensación es una de las razones por las que tantas culturas a lo largo de la historia consideraron a las montañas como espacios especiales. "Es como que la altura te acerca espiritualmente a lo que está arriba. Cuando llegás, también tomás dimensión de todo lo que quedó abajo", sostuvo.

El Cerro Azul, la primera gran escuela

López Jordán recordó que su primera experiencia fue en el Cerro Azul, ubicado en la jurisdicción del Parque Provincial Potrero de Yala. "Siempre digo que si subís el Cerro Azul, podés subir cualquier cerro del mundo", aseguró entre risas.

Explicó que se trata de una montaña exigente, pero ideal para comenzar a conocer la actividad y adquirir experiencia. También destacó que hoy existen muchas más herramientas para quienes quieren iniciarse, como sistemas de navegación GPS y una mayor difusión de las actividades al aire libre.

El sueño de recorrer todos los "cinco mil" de Jujuy

Entre sus próximos desafíos aparece un objetivo muy especial: ascender todas las montañas de más de 5.000 metros que existen en la provincia.

"Uno de los proyectos que tengo es tratar de subir todos los cinco mil de Jujuy", contó. Además, explicó que ese desafío no busca solamente sumar cumbres, sino también registrar cada expedición para transformarla en un libro. "No es solo por cumplir el desafío. Quiero hacer un libro con esa experiencia", adelantó.

Mientras continúa organizando nuevas expediciones, López Jordán sostiene que el verdadero premio nunca está únicamente en llegar a la cima, sino en todo el camino recorrido para alcanzarla. "La satisfacción que da llegar a la cumbre es muy difícil de explicar", concluyó.