miércoles 05 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de agosto de 2026 - 13:50
Historia.

"En la montaña entendés lo pequeños que somos": la reflexión de un montañista jujeño

En el Día del Montañista, Eduardo López Jordán compartió cómo nació su pasión por las alturas y el proyecto que busca cumplir en Jujuy.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Eduardo López Jordán al Nevado Ojos del Salado

Eduardo López Jordán al Nevado Ojos del Salado

Lee además
Convocan a voluntarios que quieran vivir durante un mes en la montaña﻿
Mundo.

¿Te animás a vivir en la montaña? Buscan voluntarios y pagan por la experiencia
corre 120 km por semana y entrena aun sin ganas: su familia, el motor del runner jujeno que desafia la montana
Deporte.

Corre 120 km por semana y entrena aún sin ganas: su familia, el motor del runner jujeño que desafía la montaña

"Ser montañista es una forma de vida"

López Jordán contó que descubrió esta pasión gracias a su amigo Sebastián Andana, quien lo invitó a realizar su primera salida a la montaña. "Más que una definición, ser montañista es una forma de vida", afirmó.

Aunque reconoció que desde afuera puede resultar difícil entender por qué alguien decide pasar horas caminando entre el frío, la altura y el cansancio, aseguró que las sensaciones que genera la montaña son difíciles de explicar. "La gente dice: vas a un lugar donde falta oxígeno, hace frío, te cansás, pasás hambre o sed. Entonces preguntan qué genera. Es muy difícil responderlo", expresó.

La montaña cambia la perspectiva

Para el montañista jujeño, uno de los mayores aprendizajes llega al observar el paisaje desde las alturas. "Cuando estás en esos lugares, generalmente inhóspitos, te da una dimensión de lo que somos en el mundo, en la Tierra y en el universo. Te sentís muy pequeño en medio de tanta inmensidad", reflexionó.

Según explicó, esa sensación es una de las razones por las que tantas culturas a lo largo de la historia consideraron a las montañas como espacios especiales. "Es como que la altura te acerca espiritualmente a lo que está arriba. Cuando llegás, también tomás dimensión de todo lo que quedó abajo", sostuvo.

El Cerro Azul, la primera gran escuela

López Jordán recordó que su primera experiencia fue en el Cerro Azul, ubicado en la jurisdicción del Parque Provincial Potrero de Yala. "Siempre digo que si subís el Cerro Azul, podés subir cualquier cerro del mundo", aseguró entre risas.

Explicó que se trata de una montaña exigente, pero ideal para comenzar a conocer la actividad y adquirir experiencia. También destacó que hoy existen muchas más herramientas para quienes quieren iniciarse, como sistemas de navegación GPS y una mayor difusión de las actividades al aire libre.

El sueño de recorrer todos los "cinco mil" de Jujuy

Entre sus próximos desafíos aparece un objetivo muy especial: ascender todas las montañas de más de 5.000 metros que existen en la provincia.

"Uno de los proyectos que tengo es tratar de subir todos los cinco mil de Jujuy", contó. Además, explicó que ese desafío no busca solamente sumar cumbres, sino también registrar cada expedición para transformarla en un libro. "No es solo por cumplir el desafío. Quiero hacer un libro con esa experiencia", adelantó.

Mientras continúa organizando nuevas expediciones, López Jordán sostiene que el verdadero premio nunca está únicamente en llegar a la cima, sino en todo el camino recorrido para alcanzarla. "La satisfacción que da llegar a la cumbre es muy difícil de explicar", concluyó.

Eduardo López Jordán al Nevado Ojos del Salado

Eduardo López Jordán al Nevado Ojos del Salado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Te animás a vivir en la montaña? Buscan voluntarios y pagan por la experiencia

Corre 120 km por semana y entrena aún sin ganas: su familia, el motor del runner jujeño que desafía la montaña

Es la primera jujeña certificada como guía de montaña y busca que más mujeres lleguen a la cumbre

Concejo Deliberante: aprobaron sanciones más duras para terrenos sin desmalezar

La Escuela Provincial de Artes elegirá a su representante

Lo que se lee ahora
Cortarán el agua en San Salvador de Jujuy. video
Jujuy.

Cortarán el agua en gran parte de San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cortarán el agua en San Salvador de Jujuy. video
Jujuy.

Cortarán el agua en gran parte de San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de Abril.
Capital.

Avenida 19 de Abril: este miércoles y jueves habrá restricciones de tránsito

Gimnasia de Jujuy juega la fecha suspendida.
Deportes.

Gimnasia visita este miércoles a Quilmes con el objetivo de volver a la victoria

Papa León XIV.
País.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

Papa León XIV.
País.

El Papa León XIV visitará tres ciudades argentinas: cuáles son y qué hará en cada una

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel