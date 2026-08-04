Gimnasia de Jujuy enfrenta a Quilmes: horario, árbitro e historial

Gimnasia de Jujuy visitará este miércoles 5 de agosto a Quilmes por el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional 2026. Todo lo que tenes que saber de este encuentro.
El Lobo, puntero de la zona B, buscará recuperarse de su última caída ante Colegiales y sumar puntos importantes fuera de casa ante un rival que tampoco atraviesa su mejor momento en el campeonato.
Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Quilmes
En sus últimos cinco partidos, Gimnasia consiguió dos victorias, dos empates y una derrota. El equipo jujeño viene de caer por 2 a 1 ante Colegiales, después de haber superado como visitante a Güemes por 2 a 1.
Anteriormente, el Lobo igualó ante Chacarita y Midland, mientras que también registró una victoria por 3 a 1 frente a Güemes.
Quilmes, por su parte, acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco presentaciones más recientes. El Cervecero llega después de igualar 3 a 3 ante Patronato, mientras que previamente perdió con Colegiales y Midland.
Su único triunfo dentro de esta serie fue por 2 a 1 frente a Atlanta. Además, cayó por 3 a 1 en otro encuentro ante Colegiales.
El equipo arbitral para el partido
El árbitro principal será Juan Cruz Robledo, acompañado por Pablo Gualtieri como primer asistente y Agustín Méndez como segundo asistente. El cuarto árbitro será Mariano Negrete.
Historial entre ambos
Gimnasia de Jujuy y Quilmes disputaron 30 partidos a lo largo de la historia, con una amplia ventaja para el Cervecero. Ambos equipos comenzaron a enfrentarse en el Torneo Nacional de 1976 y registraron cruces en todas las décadas posteriores.
El conjunto albiceleste mantiene una cuenta pendiente en el estadio de Quilmes, ya que nunca pudo ganar como visitante ante el Cervecero. Los números muestran que Gimnasia ganó 6 veces, hubo 9 empates y 15 victorias para Quilmes.
Gimnasia de Jujuy y Quilmes (Archivo)
El antecedente más reciente se disputó el 1 de marzo de 2026, por la tercera fecha de la Primera Nacional. En aquella oportunidad, Gimnasia se impuso por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto, con un gol de Hugo Soria.
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