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3 de agosto de 2026 - 07:12
Deportes.

Los Pumas tendrán entrenamientos abiertos y actividades con el público en Jujuy

Martín Buitrago adelantó que la agenda incluirá acciones sociales, capacitaciones y espacios para que los jujeños puedan compartir con los jugadores.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Los Pumas en Jujuy (1)

Los Pumas tendrán una agenda cargada de actividades en Jujuy antes del partido ante Australia, con entrenamientos abiertos, capacitaciones y espacios de encuentro con el público. El objetivo es que los jujeños puedan acercarse al seleccionado, compartir un momento con los jugadores y sacarse fotos de manera gratuita.

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Según adelanto Martín Buitrago, presidente de la Unión Jujeña de Rugby, la agenda y los horarios serán confirmados próximamente, aunque ya se adelantó que el seleccionado realizará distintas acciones sociales y deportivas durante su estadía en la provincia.

Entrenamientos abiertos y actividades con chicos

Normalmente, el seleccionado realiza muchas acciones no solo solidarias, sino también sociales. En ese marco, Buitrago adelantó que en Jujuy habrá entrenamientos abiertos de Los Pumas con el público.

Además, se harán distintas islas para que los chicos puedan compartir la primera etapa del deporte con el acompañamiento de los jugadores del seleccionado argentino.

El Presidente de la Unión Jujeña de Rugby, remarcó que siempre se busca "promover la conexión con la gente y el desarrollo del deporte".

Capacitaciones para jugadores, entrenadores y dirigentes

La visita de Los Pumas también incluirá instancias de formación. Habrá capacitaciones para jugadores juveniles, femeninos e infantiles, además de encuentros destinados a entrenadores y dirigentes.

Por otro lado, Buitrago explicó que se abordarán temas vinculados a la preparación física, con una propuesta abierta al deporte en general y no solo al rugby. En ese contexto, destacó el impacto que tiene la llegada del seleccionado para quienes practican la disciplina en la provincia.

“Los jugadores jujeños están felices con la llegada de los pumas, cualquiera que practique este deporte tener a tu selección aquí, compartir, sacarte una foto, es buenísimo”, manifestó el referente jujeño.

Los Pumas en Jujuy: detalles del partido

El partido entre Los Pumas y Australia se disputará el próximo 29 de agosto, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

El encuentro reunirá en Jujuy a dos de las principales selecciones del rugby mundial. Los Pumas cerrarán la temporada en el país con la visita de los bicampeones del mundo y una serie de dos partidos ante los Wallabies.

Precios de las entradas

Las entradas para el partido ya se encuentran disponibles a través de Ticketek. Los precios de los tickets son los siguientes:

  • Popular Norte: $15.000.
  • Preferencial: $35.000.
  • Platea Oeste Alta: $50.000.
  • Platea Oeste Baja: $80.000.

La agenda de Los Pumas en Argentina

Antes de los partidos ante Australia, Los Pumas tendrán otro compromiso en el país.

El 8 de agosto, desde las 16 horas, el equipo dirigido por Felipe Contepomi recibirá a Sudáfrica en el estadio de Vélez Sarsfield. En ese encuentro también se conmemorará el 40° aniversario del primer partido que Los Pumas disputaron en ese estadio.

Luego llegará la serie frente a Australia. El primer test-match será el 29 de agosto en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, desde las 16 horas, mientras que la revancha se disputará el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 18 horas.

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