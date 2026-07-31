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31 de julio de 2026 - 21:20
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La FIFA retiró el proyecto rechazado por UEFA, Concacaf y Asia

La iniciativa buscaba abrir a capitales privados parte de los derechos comerciales y eventos organizados por la entidad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Gianni Infantino.

Gianni Infantino.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no continuará luego del rechazo expresado por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

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    La iniciativa contemplaba la participación de inversores privados en derechos comerciales y eventos organizados por la entidad, una propuesta que generó una fuerte controversia dentro del fútbol internacional.

    “Esta propuesta no avanzará”

    Infantino comunicó la decisión a través de las redes oficiales de la FIFA. Según explicó, el proyecto buscaba fortalecer a las asociaciones miembro y ampliar el apoyo en los países que más lo necesitan.

    FIFA.

    FIFA.

    Sin embargo, reconoció que las consultas realizadas evidenciaron diferencias difíciles de sostener. “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones”, señaló.

    Luego, confirmó la marcha atrás con una frase contundente: “En consecuencia, esta propuesta no avanzará”.

    La FIFA buscará recomponer el diálogo

    El titular del organismo sostuvo que el propósito de la entidad debe ser “unir y mejorar” y anticipó que convocará a los sectores involucrados durante los próximos días y semanas.

    El objetivo será retomar el diálogo con las asociaciones, confederaciones y demás actores del fútbol para evaluar otras alternativas de crecimiento y financiamiento.

    La decisión llegó después de los cuestionamientos formalizados por tres confederaciones y de una crisis que obligó a la FIFA a revisar el alcance del proyecto.

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