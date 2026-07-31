La FIFA retiró el proyecto rechazado por UEFA, Concacaf y Asia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no continuará luego del rechazo expresado por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

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La iniciativa contemplaba la participación de inversores privados en derechos comerciales y eventos organizados por la entidad, una propuesta que generó una fuerte controversia dentro del fútbol internacional.

Infantino comunicó la decisión a través de las redes oficiales de la FIFA. Según explicó, el proyecto buscaba fortalecer a las asociaciones miembro y ampliar el apoyo en los países que más lo necesitan.

Sin embargo, reconoció que las consultas realizadas evidenciaron diferencias difíciles de sostener. “ Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones ”, señaló.

Luego, confirmó la marcha atrás con una frase contundente: “En consecuencia, esta propuesta no avanzará”.

La FIFA buscará recomponer el diálogo

El titular del organismo sostuvo que el propósito de la entidad debe ser “unir y mejorar” y anticipó que convocará a los sectores involucrados durante los próximos días y semanas.

El objetivo será retomar el diálogo con las asociaciones, confederaciones y demás actores del fútbol para evaluar otras alternativas de crecimiento y financiamiento.

La decisión llegó después de los cuestionamientos formalizados por tres confederaciones y de una crisis que obligó a la FIFA a revisar el alcance del proyecto.