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31 de julio de 2026 - 07:47
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

El Servicio Meteorológico emitió una alerta por viento norte en gran parte de Jujuy. Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta amarilla por vientos para Jujuy&nbsp;

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento norte para la tarde de este viernes en distintos sectores de la provincia de Jujuy. El fenómeno alcanzará principalmente a localidades de la Quebrada, la Puna y el departamento Dr. Manuel Belgrano, donde se prevén ráfagas intensas que podrían afectar la circulación y las actividades al aire libre.

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De acuerdo con el organismo, el área será afectada por viento norte con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h en forma localizada. Además de la intensidad del viento, estas condiciones favorecerán un repentino aumento de la temperatura, una marcada disminución de la humedad relativa y la reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo, especialmente en rutas y caminos de la región.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta

La advertencia alcanza a las siguientes regiones de la provincia:

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
  • Zona montañosa de Humahuaca.
  • Zona montañosa de Tilcara.
  • Zona montañosa de Tumbaya.
  • Cordillera de Cochinoca.
  • Cordillera de Rinconada.
  • Cordillera de Santa Catalina.
  • Cordillera de Susques.
  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
Alerta meteorológico en Jujuy.

Alerta meteorológico en Jujuy.

Qué implica una alerta amarilla

El SMN señala que una alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o riesgos para algunas actividades cotidianas. En este caso, el viento norte puede provocar dificultades para la circulación, especialmente en rutas de alta montaña, además de afectar la visibilidad por el polvo en suspensión.

Recomendaciones ante el viento norte

Frente a este pronóstico, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y conducir con extrema precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad si se transita por rutas de la Quebrada, la Puna o la Cordillera.

También se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de emergencia, ya que las condiciones del tiempo pueden modificarse a lo largo de la jornada.

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