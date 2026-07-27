Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

El viento norte volverá a sentirse en el NOA durante este martes 28 de julio y generará un marcado aumento de las temperaturas en diferentes sectores de Jujuy, Salta y Tucumán. El cambio será transitorio, ya que para el miércoles se espera el ingreso de aire más fresco.

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De acuerdo con el pronóstico, la circulación del sector norte favorecerá el ingreso de aire más cálido y seco. Esta situación hará que las temperaturas máximas suban rápidamente, especialmente durante la tarde del martes.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene actualizado su pronóstico diario y el Sistema de Alerta Temprana para informar sobre los fenómenos que pueden afectar a cada región del país.

En San Salvador de Jujuy , el martes se espera una jornada mayormente soleada, con una temperatura mínima cercana a los 11 grados y una máxima que podría llegar a los 29 grados .

El ascenso térmico será más pronunciado en la ciudad de Salta, donde se pronostica una mínima de aproximadamente 9 grados y una máxima de hasta 31 grados. Durante el lunes, las máximas previstas eran de 26 grados en Jujuy y 28 grados en Salta.

En San Miguel de Tucumán, la temperatura podría ubicarse entre los 14 y los 27 grados, con cielo mayormente despejado durante buena parte de la jornada.

El viento norte también puede generar una disminución de la humedad ambiental y una mayor sensación de calor durante las horas centrales del día. Las condiciones podrían variar según la ubicación y la cercanía con las zonas montañosas.

El miércoles volvería a bajar la temperatura

El período cálido será breve. Para el miércoles 29 de julio, los pronósticos indican un descenso de las temperaturas en gran parte del noroeste argentino.

En San Salvador de Jujuy y Salta, las máximas bajarían hasta los 22 grados, mientras que en Tucumán podrían ubicarse cerca de los 18 grados, con probabilidad de tormentas.

El cambio estará relacionado con el desplazamiento de la circulación cálida y el ingreso de aire más fresco. Por este motivo, se espera una importante amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.

Alerta amarilla por tormentas en sectores de Salta

El mapa difundido por el SMN, con fecha de emisión del lunes 27 de julio a las 6:27, muestra una advertencia de nivel amarillo por tormentas para sectores del oeste de Salta durante el martes.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales y revisar periódicamente las actualizaciones del pronóstico.

Viento norte.

Recomendaciones ante el regreso del viento norte

Ante el incremento de las temperaturas y la posible presencia de viento, se recomienda asegurar objetos que puedan desplazarse, evitar encender fuego en zonas con vegetación seca, mantener una hidratación adecuada y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

El pronóstico puede modificarse durante las próximas horas, por lo que será importante consultar las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Una jornada cálida antes de un nuevo cambio de tiempo

El viento norte marcará el tiempo durante el martes 28 de julio, con máximas cercanas o superiores a los 30 grados en algunos puntos del NOA. Sin embargo, el calor no se extendería durante toda la semana, ya que desde el miércoles se anticipa un descenso térmico y condiciones más inestables en parte de la región.