El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número

El Telekino volvió a repartir premios este domingo 26 de julio con el sorteo N.º 2438. Si bien el pozo principal, que superaba los $2.606 millones , quedó vacante al no registrarse apostadores con los 15 aciertos, el norte argentino tuvo un motivo para celebrar: uno de los cinco premios por número de cartón quedó en Salta .

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Sorteo. Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio

El cartón ganador fue el 438.596 , correspondiente a un apostador de esa provincia, que se llevó $2.500.000 . Se trata de uno de los cinco premios especiales que entrega el Telekino en cada sorteo, independientemente de los resultados del juego principal.

En el sorteo de los números de cartón, los cinco beneficiados fueron:

Cada uno de estos cartones obtuvo un premio de $2.500.000 .

Los números ganadores del Telekino

En el sorteo Tradicional salieron los siguientes números:

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25

En esta oportunidad no hubo ganadores con los 15 aciertos, por lo que el pozo mayor continuará acumulándose para el próximo domingo.

En tanto, 28 apostadores acertaron 14 números y cada uno recibirá $440.420. También hubo 699 ganadores con 13 aciertos, que cobrarán $53.252, y 8.068 apostadores con 12 aciertos, que obtendrán $15.822 cada uno.

El último gran ganador del Telekino fue un jujeño

El premio que quedó este domingo en Salta volvió a poner al norte argentino entre los protagonistas del Telekino. Sin embargo, el antecedente más importante de la región ocurrió hace apenas unos meses, cuando un apostador de Jujuy ganó más de $917 millones en el sorteo N.º 2422.

El afortunado fue el único en acertar los 15 números del sorteo realizado el 5 de abril de 2026 y realizó su jugada en una agencia de la provincia. Días después se presentó a reclamar el premio, que se convirtió en uno de los más importantes entregados en la historia reciente de Jujuy.

Si bien el pozo bruto ascendía a $917 millones, tras los descuentos impositivos el ganador terminó cobrando más de $661 millones.

Aquel premio generó una enorme repercusión en la provincia y despertó el interés de miles de apostadores, que desde entonces siguen de cerca cada sorteo con la expectativa de que la suerte vuelva a sonreírle a un jujeño