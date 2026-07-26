Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

Boca perdió con Riestra.

Boca Juniors tuvo un debut para el olvido en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al caer por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en condición de visitante.

El conjunto local golpeó rápidamente y a los 7 minutos del primer tiempo abrió el marcador. Braian Sánchez conectó de cabeza un centro cruzado, tras un desvío previo de Antony Alonso, para establecer el 1 a 0.

El Xeneize intentó reaccionar y generó algunas situaciones, principalmente con Kevin Zenón, quien tuvo dos oportunidades claras, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Ignacio Arce.

A los 22 minutos llegó el segundo tanto de Riestra. Luego de otro centro aéreo, Nicolás Quintana ganó en el salto y Antony Alonso apareció para corregir la trayectoria del balón y convertir el 2 a 0.

Cuando Boca buscaba descontar, sufrió un duro golpe sobre el cierre de la primera etapa. A los 38 minutos, Alexander Díaz recuperó la pelota tras un córner a favor del conjunto de la Ribera, recorrió toda la cancha y definió con una sutil vaselina ante Agustín Montero para sellar el 3 a 0. Con este resultado, Deportivo Riestra comenzó el Torneo Clausura con una contundente victoria, mientras que Boca deberá recuperarse rápidamente tras un debut muy por debajo de las expectativas.

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