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26 de julio de 2026 - 21:30
Liga Profesional.

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

El Xeneize cayó 3 a 0 como visitante en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz marcaron los goles del triunfo del Malevo.

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El conjunto local golpeó rápidamente y a los 7 minutos del primer tiempo abrió el marcador. Braian Sánchez conectó de cabeza un centro cruzado, tras un desvío previo de Antony Alonso, para establecer el 1 a 0.

El Xeneize intentó reaccionar y generó algunas situaciones, principalmente con Kevin Zenón, quien tuvo dos oportunidades claras, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Ignacio Arce.

A los 22 minutos llegó el segundo tanto de Riestra. Luego de otro centro aéreo, Nicolás Quintana ganó en el salto y Antony Alonso apareció para corregir la trayectoria del balón y convertir el 2 a 0.

Cuando Boca buscaba descontar, sufrió un duro golpe sobre el cierre de la primera etapa. A los 38 minutos, Alexander Díaz recuperó la pelota tras un córner a favor del conjunto de la Ribera, recorrió toda la cancha y definió con una sutil vaselina ante Agustín Montero para sellar el 3 a 0.

Con este resultado, Deportivo Riestra comenzó el Torneo Clausura con una contundente victoria, mientras que Boca deberá recuperarse rápidamente tras un debut muy por debajo de las expectativas.

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