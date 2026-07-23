Boca Juniors le ganó 1 a 0 a O'Higgins por Copa Sudamericana

Ganó Boca

Boca Juniors le ganó a O'Higgins de Chile 1 a 0 por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se jugó en La Bombonera, en lo que fue la apertura de la serie que dará un clasificado a los octavos del certamen continental. El gol lo hizo Miguel Merentiel.

El árbitro fue el brasileño Andrés Matonte. El Xeneize, bajo la dirección técnica del Vasco Arruabarrena, fue un justo ganador, ya que tuvo el dominio del partido y las mejores situaciones, dentro de un partido áspero planteado por los chilenos.

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