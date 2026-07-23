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23 de julio de 2026 - 23:31
Deportes.

Boca Juniors le ganó 1 a 0 a O'Higgins por Copa Sudamericana

Boca Juniors derrotó en La Bombonera a O'Higgins 1 a 0 por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La revancha será la semana que viene.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ganó Boca

Ganó Boca

Boca Juniors le ganó a O'Higgins de Chile 1 a 0 por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se jugó en La Bombonera, en lo que fue la apertura de la serie que dará un clasificado a los octavos del certamen continental. El gol lo hizo Miguel Merentiel.

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El árbitro fue el brasileño Andrés Matonte. El Xeneize, bajo la dirección técnica del Vasco Arruabarrena, fue un justo ganador, ya que tuvo el dominio del partido y las mejores situaciones, dentro de un partido áspero planteado por los chilenos.

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