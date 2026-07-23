Este jueves aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy

Desde este jueves 23 de julio aumentará el boleto del transporte público de pasajeros en San Salvador de Jujuy y en distintos recorridos que conectan la capital con localidades cercanas.

La nueva tarifa comenzará a regir desde las 8, según informó la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Con la actualización, el boleto dentro de San Salvador de Jujuy tendrá un valor de $1.420,77. El mismo precio se aplicará para el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Reyes.

Los nuevos precios del transporte San Salvador de Jujuy: $1420,77

San Salvador de Jujuy a Reyes: $1420,77

San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1634,31

San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1846,88

San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1634,31

San Salvador de Jujuy a Yala: $1846,88

San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $2060,41

San Salvador de Jujuy a Lozano: $2060,41

San Salvador de Jujuy a León: $2272,98 El transporte urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo) Sabores del Mundo en San Salvador de Jujuy La décima edición de Sabores del Mundo, el tradicional encuentro de colectividades extranjeras, se realizará este jueves 23 de julio, a partir de las 13, en el Cabildo de San Salvador de Jujuy. La propuesta reunirá gastronomía, cultura e historias de distintas comunidades radicadas en la provincia, que presentarán algunos de los platos más representativos de sus países.

Qué países participarán de Sabores del Mundo El encuentro contará con stands de 14 países. Participarán la Casa Argentina y las colectividades de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, India, México, Paraguay, Perú, Rusia, Venezuela, Japón, Armenia e Italia. Cada espacio ofrecerá distintas propuestas para que los visitantes puedan conocer sabores, costumbres y tradiciones de diferentes lugares del mundo.

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