Falta de agua en San Salvador de Jujuy: activaron camiones cisterna para abastecer dos barrios

Las complicaciones provocadas por el intenso viento en Jujuy no solo afectaron el servicio eléctrico. Este sábado, Agua Potable de Jujuy activó un operativo especial con camiones cisterna para garantizar el abastecimiento en sectores de San Salvador de Jujuy que presentan baja presión o directamente falta de agua.

La medida alcanza a la parte alta del barrio Mariano Moreno y a Cerro Las Rosas, donde la empresa provincial decidió implementar un protocolo de emergencia para asistir a los vecinos mientras se trabaja en la normalización del servicio.

Distribución de agua Desde Agua Potable explicaron que el reparto se realizará mediante camiones cisterna que recorrerán ambos barrios, aunque aclararon que no habrá puntos fijos de distribución. Por ese motivo, recomendaron a los vecinos permanecer atentos al paso de las unidades y a los próximos comunicados oficiales.

El operativo busca garantizar el acceso al agua potable en las zonas más elevadas de la ciudad, donde la presión de la red suele verse más afectada ante este tipo de contingencias. Mientras tanto, las cuadrillas continúan trabajando para restablecer el suministro habitual en los sectores comprometidos.

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