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17 de julio de 2026 - 20:10
Jujuy.

El viento no dará tregua en Jujuy: extendieron las alertas para todo el fin de semana

El SMN anticipó que las ráfagas de viento continuarán durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio en toda la provincia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elviento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)
El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

Las intensas ráfagas de viento Norte y Zonda que afectaron a gran parte de Jujuy durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 17 de julio, continuarán durante todo el fin de semana, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Las condiciones podrían mantenerse con la misma intensidad e incluso agravarse durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio. El organismo mantiene activo el Sistema de Alerta Temprana para advertir sobre fenómenos capaces de generar riesgos.

Alerta naranja en gran parte de Jujuy

Para este fin de semana, gran parte del territorio provincial permanecerá bajo alerta naranja por viento Zonda intenso. El área alcanzada por este nivel de advertencia podría registrar velocidades sostenidas de entre 45 y 60 kilómetros por hora, acompañadas por ráfagas capaces de superar los 85 kilómetros por hora.

El viento no dará tregua en Jujuy

El viento no dará tregua en Jujuy

El fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. Estos valores también fueron advertidos en los reportes difundidos durante este viernes para la provincia.

Qué localidades estarán bajo alerta amarilla

El nivel amarillo se mantendrá en sectores de Humahuaca; Tumbaya; Abra Pampa; Rinconada; Santa Catalina y La Quiaca. La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar la interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Aunque representa un nivel menor que el naranja, las autoridades recomiendan mantener las precauciones debido a la posibilidad de ráfagas fuertes, reducción de la visibilidad y cambios bruscos en la temperatura.

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

El viento continuará durante todo el fin de semana

El viento podrá sentirse con diferente intensidad según la zona, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del SMN y a las disposiciones que adopten los organismos provinciales y municipales. La continuidad del fenómeno también podría afectar actividades al aire libre, provocar la caída de ramas u objetos y complicar la circulación en algunos sectores.

Jujuy, entre las provincias más calurosas

En medio del intenso viento norte que afectó a gran parte de la provincia, el punto de medición ubicado en la Universidad Nacional de Jujuy registró la temperatura más alta del país, alcanzando los 34,8°C a las 17, según el ranking nacional elaborado con datos de las estaciones meteorológicas oficiales.

En el segundo lugar quedó la ciudad de Salta, con 34,1°C, mientras que otro medidor, San Salvador de Jujuy se ubicó tercero con 33,6°C. El resto del podio lo completaron Presidencia Roque Sáenz Peña (33,5°C) y Formosa (33,3°C).

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

Las diez ciudades más calurosas del país

  • Universidad Nacional de Jujuy: 34,8°C
  • Salta: 34,1°C
  • San Salvador de Jujuy: 33,6°C
  • Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): 33,5°C
  • Formosa: 33,3°C
  • Resistencia (Chaco): 32,4°C
  • San Miguel de Tucumán: 31,9°C
  • Corrientes: 31,8°C
  • Reconquista (Santa Fe): 31,2°C
  • Paso de los Libres (Corrientes): 30,8°C

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