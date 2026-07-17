Franco Colapinto terminó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica. 

Franco Colapinto tuvo una mejor actuación en la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica y finalizó en la séptima posición en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto argentino logró recuperarse luego de haber terminado 15° en el primer ensayo y mostró un ritmo más competitivo durante la segunda tanda de entrenamientos.

Tras su primera salida a pista con neumáticos blandos, el argentino logró completar una vuelta competitiva y detuvo el cronómetro en 1m47s147 , un registro que le permitió dar un salto significativo en la clasificación general hasta ubicarse en la séptima posición . La mejora evidenció una evolución positiva en el rendimiento del monoplaza, en una sesión marcada por los constantes cambios en la tabla de tiempos producto de la progresiva mejora del asfalto y del trabajo de puesta a punto realizado por los equipos.

La progresión no pasó desapercibida dentro del garaje, donde su ingeniero Stuart Barlow destacó la mejora alcanzada tras su regreso a boxes . El integrante del equipo valoró el paso adelante del piloto argentino, que logró escalar varias posiciones en un clasificador sumamente ajustado y cambiante durante toda la jornada vespertina. En una sesión marcada por la búsqueda del equilibrio ideal y la adaptación al comportamiento del monoplaza, el resultado permitió confirmar una evolución positiva respecto a los primeros registros del día.

Colapinto mostró su conformidad luego de la actividad del viernes: “ Es una buena segunda sesión y fue un buen día en general. Me sentí un poco más cómodo en principio y estuve competitivo. Mejor que las últimas dos carreras ”, comentó. Y amplió: “ Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y logramos extraer un poco más de potencial. Igual hay que seguir trabajando y seguir mejorando porque no estamos donde queremos estar y hay mucho por mejorar en el auto ”.

Además, Franco señaló que “fue un buen paso y creo que hay que seguir así. Mañana vamos a trabajar en la noche para ver si encontramos algo más en el auto y ojalá dar un pasito más mañana sábado”.

El fuerte choque de Gasly

El momento más dramático de la jornada llegó a 13 minutos del cierre de la práctica, cuando Pierre Gasly protagonizó un accidente que interrumpió el desarrollo de la sesión. El francés perdió el control de la parte trasera de su Alpine en plena vuelta rápida y terminó contra las defensas del circuito. El impacto dejó el monoplaza con daños considerables y llevó a los comisarios a detener momentáneamente la actividad mediante la bandera roja.

La bandera roja apareció a menos de 15 minutos del final de la FP2. Tras la anulación de su mejor vuelta con neumáticos blandos (1:47.369), Gasly salió con compuestos medios para cerrar la sesión, pero perdió el control de su Alpine en la salida de las eses de la curva 13 durante su primer intento rápido y provocó la interrupción de la práctica.

“De repente, perdí el control por completo. Debí de haber perdido la tracción trasera”, explicó por la radio del equipo. El monoplaza Alpine sufrió serios daños en la parte de atrás: el alerón se desprendió por completo y la suspensión trasera derecha se rompió.

Tras el cierre de la práctica, Alpine publicó las declaraciones de Pierre Gasly, quien describió cómo se produjo el accidente. El francés reconoció que una pérdida repentina de estabilidad en la parte trasera del monoplaza lo dejó sin margen de reacción: “Tuve mucho sobreviraje y perdí el control del coche. Fue un snap enorme y, cuando conseguí recuperarme, ya estaba fuera de la pista y no pude volver”.