Dónde ver la final del Mundial 2026 en Jujuy con entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

El FanFest Mundial 2026 es una propuesta ideal para vivir la final entre Argentina y España a través de en un espacio familiar, seguro y pensado para todas las edades. El evento se realiza en la Rural Sport Center, con entrada libre y gratuita, aunque los asistentes deberán consumir dentro del predio.

Pantalla gigante para ver los partidos La propuesta contará con dos grandes espacios cubiertos. Uno de ellos será la Carpa FanFest, destinada a la transmisión oficial del partido de la final del Mundial 2026.

Este sector tendrá una pantalla gigante de 3 metros de alto y tribunas especialmente acondicionadas para que los asistentes puedan vivir el encuentro de una manera increíble.

Carpa gastronómica y food trucks El segundo espacio será la Carpa Gastronómica, pensada como un lugar de encuentro y comodidad para quienes asistan al evento.

Este sector estará equipado con mesas y sillas, y contará con una amplia oferta gastronómica a través de food trucks, además de servicio de barra con bebidas. Un espacio para las familias Entre ambas carpas se instalará un espacio recreativo con juegos para niños, con el objetivo de ofrecer una alternativa de entretenimiento para las familias que participen de la propuesta.

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