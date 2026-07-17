viernes 17 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de julio de 2026 - 14:25
Imperdible.

Dónde ver la final del Mundial 2026 en Jujuy con entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

Este domingo 19 de julio podés seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en un lugar increíble de Jujuy con entrada gratis, pantalla gigante y food trucks.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
hincha argentina

El FanFest Mundial 2026 es una propuesta ideal para vivir la final entre Argentina y España a través de en un espacio familiar, seguro y pensado para todas las edades. El evento se realiza en la Rural Sport Center, con entrada libre y gratuita, aunque los asistentes deberán consumir dentro del predio.

Lee además
museo del prado y malba jugaron su propia final antes de argentina vs. espana: el divertido cruce que se volvio viral
Arte.

Museo del Prado y MALBA jugaron su propia final antes de Argentina vs. España: el divertido cruce que se volvió viral
¿cuanto cuesta preparar una picada para ver la final del mundial en jujuy?
Aliento.

¿Cuánto cuesta preparar una picada para ver la final del Mundial en Jujuy?

Pantalla gigante para ver los partidos

La propuesta contará con dos grandes espacios cubiertos. Uno de ellos será la Carpa FanFest, destinada a la transmisión oficial del partido de la final del Mundial 2026.

Este sector tendrá una pantalla gigante de 3 metros de alto y tribunas especialmente acondicionadas para que los asistentes puedan vivir el encuentro de una manera increíble.

Carpa gastronómica y food trucks

El segundo espacio será la Carpa Gastronómica, pensada como un lugar de encuentro y comodidad para quienes asistan al evento.

Este sector estará equipado con mesas y sillas, y contará con una amplia oferta gastronómica a través de food trucks, además de servicio de barra con bebidas.

Un espacio para las familias

Entre ambas carpas se instalará un espacio recreativo con juegos para niños, con el objetivo de ofrecer una alternativa de entretenimiento para las familias que participen de la propuesta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Museo del Prado y MALBA jugaron su propia final antes de Argentina vs. España: el divertido cruce que se volvió viral

¿Cuánto cuesta preparar una picada para ver la final del Mundial en Jujuy?

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

Fiebre mundialista en Jujuy: inscribieron a un bebé como Emiliano Lautaro

Cómo se vive el Mundial 2026 en la Puna: "Se festeja en cada rincón"

Lo que se lee ahora
Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Viento norte en Jujuy. video
Jujuy.

El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo
Jujuy.

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel