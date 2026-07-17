Fiebre mundialista en Jujuy: inscribieron a un bebé como Emiliano Lautaro

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Un bebé fue inscripto este 17 de julio en Jujuy con el nombre Emiliano Lautaro, en plena previa de la final del Mundial 2026. Desde el Registro Civil destacaron que el caso llamó la atención por el contexto de euforia que se vive alrededor de la Selección Argentina.

En las oficinas también observaron que varios bebés llegan con conjuntos y camisetas de Argentina, como parte del clima mundialista que atraviesa a muchas familias.

El nombre que llamó la atención Desde el Registro Civil explicaron a TodoJujuy.com que el nombre sobresalió por el momento en el que fue registrado.

Ese nombre sobresalió porque estamos justo con el Mundial, estamos todos enloquecidos con Argentina, con los jugadores, el nombre de Lionel también es muy utilizado, señalaron. Ese nombre sobresalió porque estamos justo con el Mundial, estamos todos enloquecidos con Argentina, con los jugadores, el nombre de Lionel también es muy utilizado, señalaron.

El bebé fue inscripto este viernes 17 de julio. Imagen alusiva generada con IA La pasión por Argentina también se ve en los bebés Además del nombre Emiliano Lautaro, desde el organismo indicaron que el entusiasmo por la Selección Argentina también aparece en la vestimenta de los recién nacidos. Varios bebés que pasaron por la oficina llegaron con conjuntos o camisetas de Argentina, en medio de la expectativa por la final del Mundial 2026. Finalmente, resaltaron que otro de los nombres que más eligen para sus hijos es Lionel, estrechamente vinculado con el capitán de la Scaloneta. Registro Civil: nuevos horarios para tramitar DNI y pasaporte

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