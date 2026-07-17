Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Un temblor fue reportado durante la madrugada de este viernes 17 de julio en Jujuy. El movimiento sísmico ocurrió a las 2:15 y tuvo una magnitud de 3.5.

País. Sismo en Salta: tuvo una magnitud de 3,1 y ocurrió durante la madrugada

El epicentro se ubicó en Catua, con referencia a distintas localidades del norte provincial.

Según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , el epicentro se registró a 32 kilómetros al este de Catúa.

También se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de Susques y a 58 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta.

Coordenadas del sismo

El movimiento sísmico fue localizado en las siguientes coordenadas:

Latitud: -23.799.

-23.799. Longitud: -66.744.

Asimismo, los especialistas indicaron que el temblor registrado en Jujuy tuvo una magnitud de 3.5.

Épocas con mayor riesgo de sismos o estaciones propensas

En cuanto a las épocas con mayor riesgo de temblores en la provincia de Jujuy, Javier Elortegui, investigador, miembro del Instituto de Geología y Minería y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, aclaró que “no hay relación estacional con los sismos”. Explicó que es la geodinámica interna la que moviliza las placas tectónicas y que, a partir de ese movimiento —producido por el calor interno de la Tierra— se generan los sismos cuando hay liberaciones de energía.

“Es importante desvincular el clima, las estaciones del año y la presencia del hombre (la civilización) de los sismos. Todo es geodinámica interna y no es modificable por nosotros ni por el clima”, puntualizó el geólogo e investigador.