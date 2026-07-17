Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Un temblor fue reportado durante la madrugada de este viernes 17 de julio en Jujuy. El movimiento sísmico ocurrió a las 2:15 y tuvo una magnitud de 3.5.
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Un temblor fue reportado durante la madrugada de este viernes 17 de julio en Jujuy. El movimiento sísmico fue registrado en la zona de la Puna.
Un temblor fue reportado durante la madrugada de este viernes 17 de julio en Jujuy. El movimiento sísmico ocurrió a las 2:15 y tuvo una magnitud de 3.5.
El epicentro se ubicó en Catua, con referencia a distintas localidades del norte provincial.
Según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se registró a 32 kilómetros al este de Catúa.
También se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de Susques y a 58 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta.
El movimiento sísmico fue localizado en las siguientes coordenadas:
Asimismo, los especialistas indicaron que el temblor registrado en Jujuy tuvo una magnitud de 3.5.
En cuanto a las épocas con mayor riesgo de temblores en la provincia de Jujuy, Javier Elortegui, investigador, miembro del Instituto de Geología y Minería y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, aclaró que “no hay relación estacional con los sismos”. Explicó que es la geodinámica interna la que moviliza las placas tectónicas y que, a partir de ese movimiento —producido por el calor interno de la Tierra— se generan los sismos cuando hay liberaciones de energía.
“Es importante desvincular el clima, las estaciones del año y la presencia del hombre (la civilización) de los sismos. Todo es geodinámica interna y no es modificable por nosotros ni por el clima”, puntualizó el geólogo e investigador.
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