Cómo se vive el Mundial 2026 en la Puna: "Se festeja en cada rincón"

Mientras millones de argentinos siguen cada paso de la Selección en el Mundial 2026 , en la Puna jujeña el entusiasmo también se vive con intensidad. A pesar de las bajas temperaturas y el viento característico de la región, las escuelas organizan sus actividades para que los alumnos puedan acompañar los partidos de la Albiceleste.

Jujuy. Mundial 2026 y las emociones: cómo manejar la ansiedad en los partidos de Argentina

Deportes. FIFA estrenará un premio inédito para el campeón del Mundial 2026: de qué se trata

El docente Alberto Cejas aseguró que el Mundial se convirtió en una experiencia que trasciende lo deportivo y deja enseñanzas para los estudiantes.

Cejas destacó el entusiasmo con el que los chicos siguen la Copa del Mundo. "En la Puna cada niño se las arregla para ver los partidos, los disfruta".

Según explicó, las condiciones climáticas quedan en un segundo plano cuando juega la Selección. "No nos interesa el frío, el viento, no nos interesa con quién nos abrazamos".

El docente señaló que los jugadores y el cuerpo técnico son referentes para los estudiantes. "Los niños conocen a Messi, a Scaloni".

Sin embargo, consideró que el principal aprendizaje no pasa solamente por los resultados deportivos. "Lo que más me gusta es que saben que lo más importante es el esfuerzo. El Mundial no es sencillo".

Además, remarcó que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de disfrutar un momento histórico para el fútbol argentino. "A ellos les tocó una época dorada".

Escuelas organizadas para seguir a la Selección

Cejas contó que cada institución educativa busca la manera de que los alumnos puedan ver los encuentros del Mundial. "Cada escuela se organiza para que los chicos puedan ver los partidos".

En ese sentido, destacó el compromiso de los docentes. "Son los docentes los que hacen patria".

Para el docente, el acompañamiento a la Selección atraviesa a toda la provincia y fortalece el sentido de pertenencia. "En cada rincón se ve la argentinidad porque nos gusta el fútbol".