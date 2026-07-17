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17 de julio de 2026 - 09:42
Deportes.

FIFA estrenará un premio inédito para el campeón del Mundial 2026: de qué se trata

Además de la Copa y las medallas, el campeón recibirá por primera vez un reconocimiento de la FIFA inspirado en una costumbre del deporte estadounidense.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo es el lujoso regalo que la FIFA entregará por primera vez en la historia al campeón del mundo.

Cómo es el lujoso regalo que la FIFA entregará por primera vez en la historia al campeón del mundo.

La definición del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo servirá para consagrar al próximo campeón del mundo. El encuentro también quedará en la historia del torneo por un motivo sin precedentes: la FIFA otorgará por primera vez anillos de campeón a todos los integrantes del plantel que conquiste la Copa del Mundo.

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Además del histórico trofeo y de las tradicionales medallas doradas, los jugadores de la selección que se imponga en la final del próximo domingo serán distinguidos con un anillo conmemorativo diseñado especialmente para cada integrante del plantel.

FIFA y un regalo inspirado en del deporte de EE.UU

Esta nueva recompensa toma como referencia una de las costumbres más representativas del deporte en Estados Unidos, utilizada desde hace muchos años en competencias de primer nivel, como la NBA.

La FIFA producirá 2.026 anillos, todos identificados con una numeración individual. De ese total, 30 serán entregados a los miembros de la selección campeona, mientras que los 1.996 restantes se pondrán a la venta como artículos oficiales destinados a aficionados de distintos países.

Cada anillo incluirá la imagen del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA grabada en uno de sus laterales, en tanto que el lado opuesto estará personalizado con la identidad del seleccionado que obtenga el título.

Asimismo, desde el máximo organismo que rige el fútbol internacional informaron que cada uno de los anillos será entregado junto con su correspondiente certificado de autenticidad, con el fin de acreditar su carácter oficial.

Vale señalar que, una vez concluida la final entre los actuales campeones de la Copa América y la Eurocopa, selecciones que no llegaron a enfrentarse en la Finalissima, el capitán y el director técnico del conjunto vencedor serán distinguidos con anillos provisorios durante la ceremonia de premiación.

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Más adelante, la FIFA hará entrega de los 30 anillos definitivos, elaborados de manera personalizada para cada uno de los integrantes que los recibirán.

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