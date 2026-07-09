Mundial 2026: La FIFA confirmó quién dirigirá el duelo entre Argentina y Suiza

La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro como árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.
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La FIFA designó al árbitro para los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé quién impartirá justicia en el partido entre Argentina y Suiza.
La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro como árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará este sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City.
Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces asistentes. El cuarto y quinto árbitro serán los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen.
El árbitro portugués, de 38 años e internacional desde 2016, ya tuvo participación en esta Copa del Mundo.
En la fase de grupos dirigió la goleada de Suiza 4-1 sobre Bosnia y también impartió justicia en el triunfo de Canadá ante Sudáfrica por los 16avos de final.
Aunque nunca dirigió a la Selección Argentina Mayor, Pinheiro sí tiene antecedentes con los seleccionados juveniles.
Estuvo al frente del triunfo argentino 1-0 sobre Colombia en un Mundial Sub-20 y también arbitró encuentros de la categoría Sub-17, con un saldo de dos victorias y una derrota para la Albiceleste.
Argentina buscará este sábado un lugar en las semifinales del Mundial 2026 frente a Suiza. El equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar en el estadio de Kansas City, donde debutó en el torneo con una victoria por 3-0 ante Argelia.
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