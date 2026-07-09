Mundial 2026: La FIFA confirmó quién dirigirá el duelo entre Argentina y Suiza

Mundial 2026: La FIFA designó a Joao Pinheiro como árbitro del partido entre Argentina y Suiza

La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro como árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Suiza , correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

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El encuentro se disputará este sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City .

Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces asistentes. El cuarto y quinto árbitro serán los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen .

El árbitro portugués, de 38 años e internacional desde 2016 , ya tuvo participación en esta Copa del Mundo.

En la fase de grupos dirigió la goleada de Suiza 4-1 sobre Bosnia y también impartió justicia en el triunfo de Canadá ante Sudáfrica por los 16avos de final.

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Su antecedente con Argentina

Aunque nunca dirigió a la Selección Argentina Mayor, Pinheiro sí tiene antecedentes con los seleccionados juveniles.

Estuvo al frente del triunfo argentino 1-0 sobre Colombia en un Mundial Sub-20 y también arbitró encuentros de la categoría Sub-17, con un saldo de dos victorias y una derrota para la Albiceleste.

Todo listo para el duelo en Kansas

Argentina buscará este sábado un lugar en las semifinales del Mundial 2026 frente a Suiza. El equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar en el estadio de Kansas City, donde debutó en el torneo con una victoria por 3-0 ante Argelia.