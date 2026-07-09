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9 de julio de 2026 - 07:59
Sociedad.

Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral

Una usuaria de TikTok probó un truco para ahuyentar aves, pero la reacción de una paloma convirtió el intento en un fenómeno viral.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral.

Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral.

Las palomas pueden transformarse en una molestia habitual para quienes tienen balcones en departamentos o terrazas en viviendas, ya que suelen utilizar estos espacios como lugares de descanso y terminan dejando rastros de suciedad.

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Frente a esta situación, muchos hogares buscan alternativas para alejarlas, entre ellas el uso de elementos que reproducen la apariencia de sus enemigos naturales con el objetivo de disuadirlas.

Con ese objetivo, una usuaria de TikTok, conocida como @selenadachs, optó por adquirir un cuervo artificial con la intención de ahuyentar a las palomas que solían acercarse a su balcón. Sin embargo, la experiencia no salió como había imaginado y la publicación terminó ganando una enorme repercusión en redes sociales.

En el video, la joven contó qué la llevó a comprar el objeto y mostró el lugar donde lo había instalado. “Compré un cuervo para que espante a las palomas porque siempre vienen para acá y las odio”, explicó mientras enseñaba la figura ubicada en el balcón.

Sin embargo, el efecto fue completamente contrario al esperado: una de las palomas se acercó y se ubicó a pocos centímetros del cuervo artificial, sin mostrar ningún tipo de temor ni alterar su comportamiento por la presencia del supuesto depredador.

@selenadachsdante

Necesito por favor recomendaciones. Las odio

sonido original - Selena Dachs Dante

La situación resultó aún más llamativa porque, mientras el ave permanecía tranquila frente al muñeco, la gata de la propietaria seguía con atención cada movimiento del objeto, como si fuera ella quien desconfiara de su presencia. Al comprobar que la estrategia no había logrado ahuyentar a las palomas, la joven tomó la situación con gracia y terminó dirigiéndose al animal con una expresión de fastidio: “¡Salí!”.

El video alcanzó más de 230.000 visualizaciones en TikTok y provocó una gran cantidad de respuestas por parte de los usuarios, quienes reaccionaron con gracia y aprovecharon la inesperada situación para hacer comentarios divertidos. “Amiga no hay cuervos en el hemisferio sur, la paloma no sabe que es eso”, “No puedo más con el ‘salí’”, “Pensé que iba a ser un cuervo de verdad” y “Amaría tener palomitas en mi balcón”, son algunos de los mensajes.

¿Los cuervos de plástico realmente sirven para espantar palomas?

Las representaciones artificiales de aves de presa o cuervos son una de las alternativas visuales a las que recurren algunos vecinos para tratar de mantener alejadas a las palomas y otros pájaros que frecuentan los espacios urbanos. Sin embargo, su efectividad suele reducirse con el paso del tiempo cuando estos elementos permanecen fijos en un mismo lugar, debido a que las aves terminan acostumbrándose a su presencia y dejan de considerarlos un peligro.

Por esta razón, los expertos dedicados al manejo de aves aconsejan utilizar una combinación de diferentes estrategias para alejarlas y modificar cada cierto tiempo el lugar donde se colocan estos dispositivos, con el objetivo de impedir que los animales se acostumbren y dejen de reaccionar ante ellos.

En la experiencia de la usuaria de TikTok, la paloma no mostró señales de preocupación frente al supuesto cazador, y esa inesperada reacción terminó siendo justamente el aspecto que más llamó la atención del video.

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