Secar la ropa en días de lluvia: los trucos caseros para evitar la humedad

Lavar la ropa durante jornadas con lluvia o alta humedad suele convertirse en una dificultad cotidiana que no se limita solo a encontrar un lugar adecuado para tenderlas. Cuando el aire tiene una elevada concentración de vapor de agua, los tejidos tienen mayores problemas para desprenderse de la humedad acumulada.

Esto genera que el proceso de secado puede extenderse mucho más de lo habitual. Esta problemática no solamente provoca que se acumulen más prendas pendientes de lavar , sino que también aumenta el riesgo de que aparezcan malos olores asociados a la humedad y de que se desarrollen hongos o bacterias en aquellos tejidos que permanecen mojados durante más de un día, lo que en muchos casos obliga a volver a lavarlos .

Para impedir que la cantidad de ropa sucia acumulada termine siendo difícil de controlar, hay distintos trucos caseros que permiten agilizar el secado y mejorar el proceso dentro de la vivienda .

Una de las estrategias más efectivas consiste en realizar un segundo ciclo de centrifugado en el lavarropas , ya que esto favorece la eliminación de una mayor proporción de agua antes de poner las prendas a secar. Al momento de tender la ropa en espacios interiores, resulta importante mantener una separación adecuada entre las piezas, ya sea en perchas o en el tender, para facilitar el paso del aire entre los tejidos .

Además, ubicar un ventilador próximo o elegir el ambiente de la casa que tenga una mejor renovación de aire contribuye a acelerar el proceso de evaporación y permite que la ropa se seque en menos tiempo.

Otro recurso muy útil para acelerar el secado de prendas gruesas, como pantalones de jean o toallas, es aplicar la técnica de la toalla absorbente.

Antes de colocarlas a secar, se puede envolver la ropa todavía húmeda con una toalla limpia y de gran tamaño, ejerciendo presión con las manos o incluso apoyando el peso del cuerpo sobre el paquete formado. De esta manera, la tela de la toalla ayuda a extraer una importante cantidad de agua que aún permanece atrapada en las fibras más compactas.

Además, incorporar un deshumidificador en el ambiente donde está ubicado el tender puede ser una alternativa muy efectiva, debido a que el dispositivo reduce la cantidad de humedad presente en el aire y genera condiciones más secas que favorecen una evaporación más rápida de las prendas.

Trucos para secar ropa en días de lluvia

Añadir un centrifugado adicional : al finalizar el programa habitual del lavarropas , se puede activar una nueva etapa breve de centrifugado para reducir al máximo la cantidad de agua acumulada en los tejidos.

: al finalizar el , se puede activar una nueva etapa breve de para reducir al máximo la cantidad de en los tejidos. Agitar y acomodar bien las prendas: antes de tender la ropa, es recomendable sacudirla y extenderla correctamente para separar las partes dobladas, favorecer la circulación del aire y evitar que la humedad quede concentrada en pliegues o zonas de costura.

Eliminar el exceso de agua con una toalla seca : consiste en envolver la prenda húmeda con otro paño limpio y seco , aplicando presión para que este absorba parte de la humedad retenida que todavía queda en la tela.

: consiste en envolver la con otro , aplicando presión para que este absorba parte de la que todavía queda en la tela. Elegir el sector más adecuado para tender la ropa : conviene colocar el tender en la zona del hogar que presente menor concentración de humedad , evitando espacios como el baño o la cocina , y priorizando aquellos lugares donde exista una buena ventilación o movimiento de aire .

: conviene colocar el en la zona del hogar que presente , evitando espacios como el o la , y priorizando aquellos lugares donde exista una o . Mantener una distancia entre cada prenda: es importante no amontonar la ropa y dejar una separación suficiente entre ganchos o perchas, permitiendo que el aire pueda desplazarse entre los tejidos y evitando que se acumule humedad en el espacio entre las telas.