Cáritas Jujuy lanzó una colecta de ropa de abrigo para personas en situación de calle

Cáritas Jujuy impulsa una campaña solidaria de invierno para recolectar ropa de abrigo destinada a personas en situación de calle y familias vulnerables. La iniciativa busca responder a una de las principales necesidades que se presentan durante los días de bajas temperaturas en la provincia.

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Lucas Echazú, colaborador de Cáritas, explicó que desde la sede ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy trabajan principalmente con personas que viven en la calle. Por este motivo, la mayor demanda es de ropa de abrigo para hombres adultos , ya que representan la mayoría de quienes se acercan en busca de asistencia.

Entre los elementos que más se necesitan se encuentran camperas, buzos y acolchados en buen estado . Las donaciones pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13, a la sede de Cáritas ubicada en San Martín 646 .

Echazú señaló que la campaña está dirigida especialmente a recolectar prendas de abrigo para hombres adultos.

“Una de las grandes demandas es justamente la ropa de abrigo para varón, ya que en su mayoría son varones quienes están en situación de calle”, “Una de las grandes demandas es justamente la ropa de abrigo para varón, ya que en su mayoría son varones quienes están en situación de calle”,

Entre los elementos más solicitados se encuentran:

Camperas.

Buzos.

Acolchados.

Ropa de abrigo para adultos.

Prendas en buen estado.

El colaborador aclaró que la ropa de mujer también resulta útil y puede acercarse a las parroquias más cercanas, que mantienen un contacto directo con familias de barrios vulnerables.

Dónde y cuándo acercar las donaciones

Las personas que quieran colaborar pueden llevar sus donaciones a la sede de Cáritas, ubicada en San Martín 646, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 13. También existe la posibilidad de entregar la ropa en cualquiera de las parroquias de los distintos barrios, donde será distribuida según las necesidades de cada comunidad.

“En casi todas las parroquias estamos presentes y seguramente van a saber distribuir la ropa en algún lugar concreto” “En casi todas las parroquias estamos presentes y seguramente van a saber distribuir la ropa en algún lugar concreto”

Aumentó la cantidad de personas que piden asistencia

Desde Cáritas advirtieron que durante este invierno se registra una mayor cantidad de personas en situación de calle, pero también aumentó el número de vecinos de barrios cercanos al centro que se acercan a solicitar ayuda.

“Hay más gente en situación de calle y también se acerca cada vez más gente de barrios aledaños al centro para pedir asistencia”, sostuvo el colaborador.

Ante este panorama, reconoció que los recursos suelen ser limitados y que las necesidades se van ajustando a medida que avanza el invierno.

Actividades para acompañar a quienes viven en la calle

Además de la colecta, Cáritas desarrolla distintas acciones de acompañamiento. Las personas en situación de calle suelen acercarse los martes y jueves por la mañana, cuando trabaja el equipo de asistencia.

También se realizaron actividades junto a jóvenes voluntarios para compartir meriendas y está prevista una nueva jornada durante julio para ayudar a combatir el frío. La institución articula además con otras organizaciones para tratar de encontrar espacios donde las personas puedan dormir, aunque Echazú explicó que no todos los lugares cuentan con esa posibilidad.

La importancia de ayudar de manera directa

El colaborador destacó que la solidaridad no debe limitarse únicamente a las campañas organizadas. También valoró la posibilidad de ayudar directamente a una persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad.

“Poder ceder una campera que uno tiene y entregarla directamente es un gesto que nos llena el corazón” “Poder ceder una campera que uno tiene y entregarla directamente es un gesto que nos llena el corazón”

Para Cáritas, la tarea no consiste solamente en brindar asistencia, sino también en promover una cultura de ayuda y acompañamiento hacia quienes más lo necesitan.

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