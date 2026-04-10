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10 de abril de 2026 - 13:17
Sociedad.

Pedido de ayuda en comida y ropa en épocas de frío: "Se aumenta la demanda", señalan desde Cáritas

Cáritas Jujuy asistió a 20 personas en una mañana y detalló cuáles son los pedidos más recurrentes en épocas de frío.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Desde Cáritas Jujuy advierten mayores pedidos de comida y ropa en estas épocas. Según detallaron a TodoJujuy, solo durante la mañana de un día de esta semana de abril que presentó temperaturas más bajas, fueron asistidas alrededor de 20 personas.

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Según explicó María Huanuco, integrante de la organización, se viene profundizando esta situación desde el año pasado. “Se aumenta más la demanda”, señaló, al tiempo que remarcó que cada vez más personas recurren a la institución en busca de alimentos y ropa.

Pedidos más frecuentes en Jujuy

Entre los pedidos más frecuentes se encuentran alimentos no perecederos y ropa. Desde Cáritas entregan productos como conservas, galletas y otros alimentos que puedan consumirse en el momento.

En algunos casos, quienes reciben ayuda se organizan para cocinar en grupo. “Se juntan bajo un puente o en distintos lugares y preparan su comida con lo que consiguen”, relató Huanuco, a partir de los testimonios que reciben diariamente.

Preocupación por el consumo problemático

Otro de los factores que incide en el crecimiento de la demanda es el consumo problemático de sustancias. Desde la organización señalaron que esta situación impacta en los vínculos familiares y, en muchos casos, deriva en que personas terminen viviendo en la calle.

Frente a este escenario, desde Cáritas destacaron la necesidad de trabajar de manera articulada con otras instituciones y profesionales especializados para abordar la problemática de forma integral.

“Nosotros podemos brindar alimento y escuchar, pero es importante el trabajo en red con quienes están preparados para intervenir en estas situaciones”, concluyó Huanuco.

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