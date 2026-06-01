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1 de junio de 2026 - 19:36
Jujuy.

El pan subió un 15% en Jujuy desde este lunes

El Centro Industrial de Panaderos de Jujuy confirmó un aumento del 15% en el precio del pan y sus derivados.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nuevo aumento en el precio del pan en Jujuy

Nuevo aumento en el precio del pan en Jujuy

El pan aumentó un 15% en Jujuy desde este lunes 1 de junio, según confirmaron desde el Centro Industrial de Panaderos de la provincia. La suba alcanza al pan y también a sus productos derivados.

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Desde el sector panadero informaron que el nuevo incremento comenzó a regir este lunes en toda la provincia. El ajuste confirmado es del 15% y se aplica sobre el precio del pan, además de otros productos derivados que se elaboran en las panaderías.

Se viene un nuevo aumento del pan (Foto ilustrativa)
Nuevo aumento del pan (Foto ilustrativa)

Nuevo aumento del pan (Foto ilustrativa)

Los nuevos precios del pan

  • Pan galleta por 12 piezas el kilo: $4.700
  • Pan francés cada uno: $2.400
  • Pan miñón/felito 44/22 pieza el kilo: $4.700
  • Pan Felipe o flauta 16 piezas el kilo: $4.700
  • Pan negro el kilo: $5.500
  • Bollos/surtidos cada uno: $ 2.300
  • Pan con grasa/bizcocho especialidades el kilo: $7.000
  • Facturas la docena: $11.100
  • Facturas por unidad: $1.200
  • Mini facturitas el kilo: $13.900
  • Masas secas y finas: $22.000
  • Pan de Viena paquete por 6 unidades: $1.900
  • Pan de hamburguesa paquete por 6 unidades: $2.600
  • Super pancho paquete por 30 unidades: $7.600
  • Pan rallado el kilo: $5.000
  • Pre-Pizzas por unidad: $1.900
  • Pan de miga el kilo: $5.400
  • Pan sanguchero el kilo: $5.000

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