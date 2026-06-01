El pan subió un 15% en Jujuy desde este lunes

Nuevo aumento en el precio del pan en Jujuy

El pan aumentó un 15% en Jujuy desde este lunes 1 de junio, según confirmaron desde el Centro Industrial de Panaderos de la provincia. La suba alcanza al pan y también a sus productos derivados.

Desde el sector panadero informaron que el nuevo incremento comenzó a regir este lunes en toda la provincia. El ajuste confirmado es del 15% y se aplica sobre el precio del pan, además de otros productos derivados que se elaboran en las panaderías.

El Centro de Panaderos de Jujuy fue el encargado de confirmar la actualización de precios, que se da en el inicio del mes de junio. Con esta suba, los consumidores jujeños ya encuentran nuevos valores en las panaderías de la provincia.

Se viene un nuevo aumento del pan (Foto ilustrativa) Nuevo aumento del pan (Foto ilustrativa) Los nuevos precios del pan Pan galleta por 12 piezas el kilo : $4.700

: $4.700 Pan francés cada uno : $2.400

: $2.400 Pan miñón/felito 44/22 pieza el kilo : $4.700

: $4.700 Pan Felipe o flauta 16 piezas el kilo : $4.700

: $4.700 Pan negro el kilo : $5.500

: $5.500 Bollos/surtidos cada uno : $ 2.300

: $ 2.300 Pan con grasa/bizcocho especialidades el kilo : $7.000

: $7.000 Facturas la docena : $11.100

: $11.100 Facturas por unidad : $1.200

: $1.200 Mini facturitas el kilo : $13.900

: $13.900 Masas secas y finas : $22.000

: $22.000 Pan de Viena paquete por 6 unidades : $1.900

: $1.900 Pan de hamburguesa paquete por 6 unidades : $2.600

: $2.600 Super pancho paquete por 30 unidades : $7.600

: $7.600 Pan rallado el kilo : $5.000

: $5.000 Pre-Pizzas por unidad : $1.900

: $1.900 Pan de miga el kilo : $5.400

: $5.400 Pan sanguchero el kilo: $5.000

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