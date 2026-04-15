Un estudio japonés pone en debate el rol del pan en el aumento de peso

El inesperado hallazgo científico que desafía las creencias sobre el pan y el control del peso.

Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka identificaron un mecanismo por el cual el pan y otros alimentos con alto contenido de carbohidratos pueden favorecer el aumento de peso incluso sin un incremento en las calorías consumidas .

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Un equipo encabezado por el profesor Shigenobu Matsumura comprobó que este tipo de alimentos puede afectar el metabolismo y la acumulación de masa grasa sin que varíe la ingesta energética total.

Una investigación llevada adelante por científicos de una destacada universidad japonesa logró detectar un mecanismo mediante el cual el pan y otros alimentos con alto contenido de carbohidratos influyen en el funcionamiento del metabolismo .

La investigación japonesa observó que la preferencia por carbohidratos provocó un aumento de peso y alteraciones metabólicas.

Según la información difundida por la institución, la inclinación por consumir pan , arroz o trigo se asocia con un mayor aumento de peso y una mayor acumulación de tejido graso , aun cuando la ingesta total de calorías se mantenga sin cambios. En el experimento, el equipo científico observó que los ratones alimentados con pan, harina de trigo o arroz desarrollaban una marcada preferencia por los carbohidratos , desplazando su dieta habitual.

El estudio preclínico evidenció que diferentes macronutrientes influyen en la eficiencia energética y la acumulación de grasa corporal.

Los investigadores también observaron una disminución del gasto energético, es decir, una menor cantidad de energía utilizada por el organismo. Esta reducción en el consumo energético ayuda a entender por qué el aumento de peso puede producirse incluso sin que exista una ingesta excesiva de alimentos.

En este sentido, al reducirse el gasto calórico tras el consumo elevado de carbohidratos, el cuerpo tiende a almacenar una mayor proporción de grasa, aun cuando la cantidad total de calorías ingeridas se mantenga estable.

Cambios experimentales y hallazgos metabólicos

El estudio del metabolismo mostró concentraciones más altas de ácidos grasos en la sangre, junto con una reducción de aminoácidos esenciales y una mayor acumulación de grasa hepática. Además, se registró un incremento en la actividad de genes vinculados a la producción de ácidos grasos y al transporte de lípidos, lo que respalda la idea de que los carbohidratos modifican la eficiencia del uso energético más allá de la simple suma de calorías.

Los expertos probaron que tras retirar la harina de trigo de la alimentación de los ratones, el peso corporal y los marcadores metabólicos mejoraron.

El trabajo destaca que la inclinación por los carbohidratos y su impacto en el aumento de tejido graso no se restringe a un único alimento, ya que tanto el pan como el arroz y el trigo provocaron reacciones equivalentes en los ratones analizados. En cambio, una alimentación rica en grasas generó un tipo de incremento de peso diferente al observado con los carbohidratos.

Por otro lado, al retirar la harina de trigo de la dieta, los animales volvieron a un peso corporal considerado normal y mostraron mejoras en los indicadores metabólicos, lo que refuerza la importancia de una alimentación equilibrada para el correcto funcionamiento del metabolismo.

El estudio utilizó métodos de calorimetría indirecta junto con el análisis de gases respiratorios para evaluar el metabolismo. Los hallazgos mostraron que el principal factor asociado al incremento de peso fue una “reducción del gasto energético” después de la ingesta de carbohidratos, más que un aumento en la cantidad total de alimento consumido.

El inesperado hallazgo científico que desafía las creencias sobre el pan y el control del peso.

Esta particularidad ayudaría a explicar por qué ciertas personas pueden aumentar de peso incluso sin exceder las recomendaciones calóricas diarias.

Los investigadores señalan que el metabolismo reacciona de forma diferente según el tipo de macronutriente predominante en la dieta, lo cual condiciona tanto la propensión a almacenar grasa como la eficacia con la que el cuerpo aprovecha la energía disponible.

Implicancias nutricionales y futuras investigaciones

Las conclusiones del trabajo plantean interrogantes adicionales dentro del ámbito de la nutrición humana. Aunque las pruebas se llevaron a cabo en modelos animales, los investigadores consideran importante reevaluar las pautas actuales sobre la ingesta diaria de carbohidratos en la dieta de las personas.

La investigación japonesa observó que la preferencia por carbohidratos provocó un aumento de peso y alteraciones metabólicas.

El grupo científico proyecta realizar nuevos estudios en seres humanos para comprobar si las alteraciones metabólicas observadas en los experimentos se reproducen con igual intensidad y bajo qué circunstancias particulares podrían manifestarse.

Se planea analizar de qué manera influyen los cereales integrales, la fibra alimentaria y la interacción de los carbohidratos con proteínas y grasas, además de considerar el efecto del grado de procesamiento industrial y el momento del día en que se ingieren los alimentos. Cada uno de estos factores podría modificar la respuesta del metabolismo, lo que ayudaría a mejorar las recomendaciones orientadas al control del peso corporal y a la prevención de la obesidad.

El enfoque global para prevenir y tratar el sobrepeso y los trastornos metabólicos requiere entender en detalle de qué manera los alimentos influyen en el consumo de energía del organismo y en la forma en que se almacena la grasa corporal.

El inesperado hallazgo científico que desafía las creencias sobre el pan y el control del peso.

La información difundida refuerza la importancia de promover una educación nutricional adecuada, establecer recomendaciones alimentarias basadas en evidencia científica y fomentar el desarrollo de alimentos que estén orientados a mejorar la salud.

Relevancia en salud pública y recomendaciones

Los resultados difundidos ofrecen evidencia de que los carbohidratos influyen en el metabolismo más allá del simple aporte calórico. Tanto la clase como la cantidad de carbohidratos ingeridos, sumados a una alimentación equilibrada y ajustada a las necesidades de cada persona, se presentan como elementos clave para prevenir incrementos de peso no deseados.

La investigación japonesa observó que la preferencia por carbohidratos provocó un aumento de peso y alteraciones metabólicas.

Según la universidad japonesa, este trabajo contribuye a explicar por qué algunas personas pueden aumentar de peso incluso cuando no superan las recomendaciones habituales de consumo calórico.

A partir de estos hallazgos, la investigación en nutrición se orienta cada vez más hacia el desarrollo de estrategias personalizadas y enfoques de prevención de la obesidad, poniendo el foco en las particularidades del metabolismo de cada individuo y en sus preferencias alimentarias como factores centrales para abordar el sobrepeso y sus posibles consecuencias.