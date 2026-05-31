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31 de mayo de 2026 - 08:50
Salud.

Qué hacer síntomas de gripe y cómo evitar contagiar en Jujuy

Especialistas advierten sobre el aumento sostenido de cuadros respiratorios y recuerdan las medidas clave para reducir la transmisión.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gripe.

Gripe.

Los casos de enfermedades respiratorias comenzaron a crecer de manera sostenida en distintas regiones del país. Aunque la situación todavía se mantiene dentro de parámetros esperados para esta época del año, los especialistas insisten en reforzar los cuidados para evitar contagios y proteger a los grupos más vulnerables.

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La neumonóloga Laura Clivio (MP 141062) explicó que el incremento de las infecciones respiratorias responde a una combinación de factores vinculados al invierno y a la convivencia en ambientes poco ventilados.

"En las temporadas de frío nos encerramos y la circulación de virus respiratorios aumenta en la población de forma exponencial. Esto está relacionado con el encierro y la conservación de las microgotas que favorecen la diseminación de virus respiratorios", señaló la profesional.

Según indicó, este escenario era previsible para esta época del año y ya comenzó a reflejarse en los consultorios y centros de salud.

"Hace casi diez semanas hay un aumento sostenido de casos. Todavía estamos en una zona de seguridad y no llegamos a un brote", afirmó.

La vacunación, una herramienta clave

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la disminución de las coberturas de vacunación registrada en los últimos años. Para Clivio, esta tendencia representa un desafío importante para el control de las enfermedades estacionales.

"Desde 2018 vemos un descenso en las tasas de vacunación a nivel mundial. Es fundamental la vacunación para controlar estas enfermedades que pueden generar complicaciones", sostuvo.

Embed - LAURA CLIVIO - NEUMONÓLOGA

La médica recordó que las campañas de inmunización permitieron reducir de manera significativa la circulación de diversas patologías a lo largo de las últimas décadas.

"Gracias a la vacunación pudimos controlar enfermedades como el sarampión", destacó.

En este contexto, recomendó que la población revise sus esquemas de vacunación y consulte con profesionales de la salud ante cualquier duda sobre las dosis correspondientes.

Las escuelas, uno de los principales focos de transmisión

Los establecimientos educativos suelen desempeñar un papel importante en la propagación de virus respiratorios durante los meses más fríos del año. Los niños mantienen un contacto estrecho entre sí y luego trasladan los contagios al ámbito familiar.

"Hay muchos focos en los colegios y escuelas. Son el foco de cultivo generalmente. Los adultos se infectan a partir de ellos", explicó Clivio.

La especialista indicó además que, por el momento, no se observa una circulación significativa del virus sincicial respiratorio, uno de los agentes que suele provocar cuadros respiratorios especialmente en niños pequeños y adultos mayores.

Mientras tanto, la mayor parte de las consultas se relaciona con otros virus típicos de la temporada invernal.

Gripe
Gripe.

Gripe.

Qué hacer si aparecen síntomas de gripe

Ante la presencia de fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, tos o malestar general, los especialistas recomiendan adoptar medidas simples que ayudan a reducir la transmisión y proteger a otras personas.

La principal recomendación siempre es consultar con un profesional.

Clivio remarcó que muchas de las conductas incorporadas durante la pandemia de coronavirus continúan siendo efectivas frente a las infecciones respiratorias actuales.

"Las medidas que implementamos durante la pandemia deberíamos mantenerlas", señaló.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón.
  • Utilizar alcohol en gel cuando no se disponga de acceso a agua corriente.
  • Ventilar los ambientes de manera regular, incluso durante los días fríos.
  • Abrir puertas y ventanas en aulas, oficinas y espacios cerrados para favorecer la renovación del aire.
  • Utilizar barbijo en centros de salud y otros lugares con presencia de personas enfermas.
  • Reforzar el uso de mascarillas en personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

Evitar actividades sociales

Otra de las recomendaciones apunta a disminuir el contacto con otras personas mientras duren los síntomas.

"Si hay síntomas respiratorios no hay que ir a cuestiones sociales ni a trabajar, no compartir el mate y no mandar a los chicos al colegio", advirtió la neumonóloga.

La profesional también sugirió utilizar barbijo durante las consultas médicas para reducir el riesgo de transmisión dentro de salas de espera y otros espacios donde suelen concentrarse personas con distintos cuadros respiratorios.

En el caso de las escuelas, destacó que una medida sencilla puede marcar una diferencia importante en la prevención.

"En un aula, ventilar durante los recreos disminuye la circulación viral", concluyó.

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