Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado por penales ante Belgrano de Córdoba , pero Hernán Pellerano valoró el recorrido del equipo y la forma en la que compitió frente a un rival de Primera División y último campeón del Torneo Apertura . En conferencia de prensa, el entrenador remarcó el esfuerzo del plantel, la identidad de juego y la entrega mostrada hasta el final.

Deportes. Hinchas de Gimnasia de Jujuy viajarán desde Córdoba para alentar al Lobo

El Lobo jujeño volvió a dejar una imagen competitiva en Copa Argentina . Si bien no pudo avanzar, el equipo sostuvo su propuesta, buscó el partido y tuvo momentos en los que logró ponerse en ventaja ante un rival de jerarquía.

Tras el partido, Pellerano analizó las sensaciones que le dejó el grupo después de darle pelea a un club de Primera División. “Creo que lo hicimos muy bien ”, expresó el DT, aunque reconoció que al equipo le costó acomodarse en algunos momentos.

El entrenador señaló que Gimnasia tuvo chances para estirar la diferencia. “Si estábamos más finos, por ahí podíamos hacer el tercero”, dijo, al marcar que el equipo tuvo oportunidades claras antes del empate de Belgrano.

En ese sentido, lamentó que el rival lograra igualar sobre el final. “Un equipo como Belgrano, si lo perdonás, seguramente alguna tenga y lamentablemente vino el empate”, explicó.

La emoción de competir hasta el final

Pellerano también destacó la manera en la que Gimnasia afrontó el partido. Lejos de replegarse cuando estaba en ventaja, el equipo buscó ampliar el marcador y sostuvo una postura ofensiva.

“Cuando íbamos 2 a 1, en lugar de quedarnos atrás, íbamos a buscar el 3 a 1”, remarcó el entrenador. Y agregó que, incluso después del empate, el Lobo tuvo posibilidades de ganarlo “hasta lo último”.

Para el DT, esa actitud es parte de una identidad que el equipo viene construyendo. “Nosotros respetamos a todos los rivales, pero tratamos de jugar siempre de la misma manera”, sostuvo.

“Hay maneras y maneras de quedar afuera y si te toca quedar afuera de alguna manera, creo que esta es la mejor” “Hay maneras y maneras de quedar afuera y si te toca quedar afuera de alguna manera, creo que esta es la mejor”

“Los hinchas se están sintiendo identificados”

Uno de los puntos más fuertes de la conferencia fue el vínculo entre el equipo y su gente. Pellerano aseguró que el rendimiento del plantel está generando identificación en los hinchas.

“Todos los hinchas se están sintiendo identificados con el equipo. El equipo lo está haciendo muy bien”, afirmó.

Además, remarcó que una cosa es proponer una idea ante un rival de la categoría de Belgrano y otra muy distinta es poder llevarla a cabo. “Hoy la verdad que los chicos lo hicieron muy bien, lo llevaron a cabo”, señaló.

Una eliminación con orgullo

Aunque Gimnasia quedó afuera en la definición por penales, Pellerano fue claro al valorar la forma en la que el equipo se despidió del certamen.

“Hay maneras y maneras de quedar afuera y si te toca quedar afuera de alguna manera, creo que esta es la mejor”, expresó.

El entrenador reconoció que Belgrano ejecutó muy bien los penales, pero insistió en que el equipo jujeño mostró carácter, compromiso y una propuesta clara frente a un rival de Primera. “En el segundo tiempo fuimos superiores. A lo largo del partido el empate fue justo y lamentablemente quedamos afuera por penales”, cerró.