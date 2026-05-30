FNE 2026: Luna Pereyra Mallagray es la nueva representante del Colegio Los Lapachos

El Colegio Los Lapachos eligió este viernes a su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 , en una noche cargada de emoción, alegría y acompañamiento de toda la comunidad educativa. La elección se realizó desde las 21 en Akropolis, con la presencia de estudiantes, familias, invitados especiales y promociones que vivieron una de las primeras grandes galas rumbo a una nueva edición de la FNE.

La noche tuvo un condimento especial para Luciana Anze Salazar, representante 2025 del colegio, quien se despidió de su corona en esta edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y le dio paso a Luna Pereyra Mallagray , la nueva representante 2026 de Los Lapachos acompañada por Lorenzo Grenni, el Paje 10.

Durante la gala, 16 jovencitas presentaron todo su carisma, elegancia y entusiasmo sobre el escenario, acompañadas por sus familias y compañeros. La elección marcó otro momento importante dentro del calendario estudiantil, que ya empieza a palpitar con fuerza la FNE 2026 en Jujuy.

Con música, emoción y el acompañamiento de toda la comunidad del colegio, el jurado definió los nombres que integrarán la nueva corte estudiantil de Los Lapachos.

Embed - ASÍ SE VIVIÓ LA BOMBA DE LOS CHICOS DEL COLEGIO LOS LAPACHOS

Las elegidas del Colegio Los Lapachos

Representante 2026: Luna Pereyra Mallagray

1° Princesa: Sofía Quintar

2° Princesa: Sol Checa

1° Dama de Honor: Victoria Anze Salazar

2° Dama de Honor: Juana Arriaga

Paje 10: Lorenzo Grenni

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Embajadores por orientación

Además de la elección de la representante 2026, el Colegio Los Lapachos también llevó adelante una modalidad que en los últimos años comenzaron a implementar distintos establecimientos educativos: la elección de representantes estudiantiles por orientación.

No se trata de un formato obligatorio dentro de la FNE, pero algunas instituciones lo incorporaron como una manera de reconocer a los estudiantes de cada especialidad y destacar su participación en la vida escolar. En el caso de Los Lapachos, esta instancia permite coronar a los Embajadores de la Orientación, quienes también forman parte de una noche muy especial para toda la comunidad educativa.

Estos títulos se otorgan a estudiantes destacados por sus valores, compromiso y dedicación dentro de la institución. Los elegidos fueron seleccionados por sus profesores, quienes reconocieron en ellos un ejemplo a seguir dentro y fuera del aula. Los embajadores no solo representan a cada curso de 4° y 5° año, sino que también son líderes que motivan a sus compañeros y reflejan los valores del Colegio Los Lapachos.

Promo 2026 del Colegio Los Lapachos Promo 2026 del Colegio Los Lapachos

Embajadores de la orientación en Comunicación del Colegio Los Lapachos

Camila Ciencia Cura

Lorenzo Grenni

Embajadores de la orientación en Economía del Colegio Los Lapachos

Luna Pereyra Mallagray

Ciro Vallespinos

Camino a la FNE 2026

La elección del Colegio Los Lapachos forma parte del calendario de actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que tendrá nuevamente a cientos de jóvenes como protagonistas de una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes jujeños.

Con esta gala, el colegio ya tiene a sus representantes para vivir una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de la provincia.

Elección del Colegio FASTA San Alberto Magno

El colegio FASTA San Alberto Magno ya se prepara para vivir una de las noches más esperadas de su calendario estudiantil. En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE), la institución elegirá a su nueva representante el sábado 30 de mayo, desde las 19 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

Finde Estudiantil 2026