FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Los Lapachos

El Colegio Los Lapachos realizará el próximo 29 de mayo la elección de su nueva representante estudiantil , en el marco de las actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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El evento se llevará a cabo desde las 19 horas en Akropolis, donde las candidatas participarán de una noche especial junto a la comunidad educativa, familiares y compañeros.

En esta edición, las estudiantes que participarán de la elección son:

Luna Pereyra Mallagray

Rosario Sánchez Bárcena

María Alfonsina Haquim

Inés Marcalain

Sol Checa

Camila Ciancia

María Sofía Siufi

Josefina Masacessi

Victoria Anze Salazar

Emilia Gänsslen Suse

Sofía Cabana

Sofía Quintar

Juana Arriaga

Martina Berrueta

Lucrecia Palavecino

Embed - Candidatas del Colegio Los Lapachos para la FNE 2026

La representante saliente

Durante la noche también se despedirá a la representante saliente, Luciana Anze Salazar, quien dejará su lugar a la nueva elegida del Colegio Los Lapachos.

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: