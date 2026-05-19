FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Los Lapachos

El Colegio Los Lapachos realizará el próximo 29 de mayo la elección de su nueva representante estudiantil, en el marco de las actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
El evento se llevará a cabo desde las 19 horas en Akropolis, donde las candidatas participarán de una noche especial junto a la comunidad educativa, familiares y compañeros.
Las candidatas de Los Lapachos
En esta edición, las estudiantes que participarán de la elección son:
- Luna Pereyra Mallagray
- Rosario Sánchez Bárcena
- María Alfonsina Haquim
- Inés Marcalain
- Sol Checa
- Camila Ciancia
- María Sofía Siufi
- Josefina Masacessi
- Victoria Anze Salazar
- Emilia Gänsslen Suse
- Sofía Cabana
- Sofía Quintar
- Juana Arriaga
- Martina Berrueta
- Lucrecia Palavecino
Embed - Candidatas del Colegio Los Lapachos para la FNE 2026
La representante saliente
Durante la noche también se despedirá a la representante saliente, Luciana Anze Salazar, quien dejará su lugar a la nueva elegida del Colegio Los Lapachos.
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano
- 22 de mayo: Colegio Provincial 1
- 24 de mayo: Colegio Emdei
- 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
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