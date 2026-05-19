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19 de mayo de 2026 - 07:11
Jujuy.

FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Los Lapachos

La elección será el 29 de mayo, desde las 19 horas, en Akropolis con 15 candidatas y sus respectivos pajes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas de Los Lapachos.

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El evento se llevará a cabo desde las 19 horas en Akropolis, donde las candidatas participarán de una noche especial junto a la comunidad educativa, familiares y compañeros.

Las candidatas de Los Lapachos

En esta edición, las estudiantes que participarán de la elección son:

  • Luna Pereyra Mallagray
  • Rosario Sánchez Bárcena
  • María Alfonsina Haquim
  • Inés Marcalain
  • Sol Checa
  • Camila Ciancia
  • María Sofía Siufi
  • Josefina Masacessi
  • Victoria Anze Salazar
  • Emilia Gänsslen Suse
  • Sofía Cabana
  • Sofía Quintar
  • Juana Arriaga
  • Martina Berrueta
  • Lucrecia Palavecino

Embed - Candidatas del Colegio Los Lapachos para la FNE 2026

La representante saliente

Durante la noche también se despedirá a la representante saliente, Luciana Anze Salazar, quien dejará su lugar a la nueva elegida del Colegio Los Lapachos.

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano
  • 22 de mayo: Colegio Provincial 1
  • 24 de mayo: Colegio Emdei
  • 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita

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