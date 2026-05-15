FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

Cinco colegios de Jujuy realizaron este viernes 15 de mayo sus elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, en una jornada marcada por la expectativa de estudiantes, familias y comunidades educativas.
ELECCIÓN COLEGIO GIANELLI
Representante 2026: Ana Abigail Muro
- 1º princesa: Julieta Lucia Reinoso
- 2º princesa: Florencia Candela Burgos
- 1º Dama de Honor: Agostina Laime
- 2º Dama de Honor: Brisa Armella
ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 32
Representante 2026: Belinda Armella
- 1° Princesa : Luciana Medina
- 2° Princesa : Micaela Romero
- Miss Simpatía : Abigail Cruz
- Miss Elegancia : Nahiara Soria
PAJES
Paje 10: Pedro Mamani
- Paje 9: Verón Tiago
- Paje 8: Cristian Baños
ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 43
Representante: Pilar Tobar Jeckein
- 1ra Princesa: Julieta Avellaneda
- 2da Princesa: Julieta Rivera
- 1ra Dama de Honor: Sofía Rios Flores
- 2da Dama de Honor: Daiana Martín
PAJE
Paje 10: Luciano Bobadilla
ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 33 DE REYES
Representante: Paulina Gimenez
- 1ra Princesa: Bianca Tamayo
- 2da Princesa: Abigail Sosa
- Miss Simpatia: Luz Aima Benecia
- Miss Elegancia: Nayla Estevez
PAJES
Paje 10: Salvador Rivero
- 1er Paje: Tobías Calisaya
- 2do Paje: Miguel Galian
ELECCIÓN COLEGIO MARTíN PESCADOR
Representante: Mel Sachero Etze
- 1era Princesa: Ema Sisti
- 2da Princesa: Mia Portales Buitrago
- 1era Dama de Honor: Marianela Lobos
- 2da Dama de Honor: Cielo Salvatierra
PAJE
Paje 10: Mateo Valentino Parra
