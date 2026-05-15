sábado 16 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de mayo de 2026 - 20:23
Elecciones.

FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

Este viernes cinco colegios capitalinos eligieron nuevas soberanas. Conocemos el nombre de cada una para esta Fiesta Nacional de los Estudiantes.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
FNE 2026.&nbsp;

FNE 2026. 

FNE 2026: Colegio Gianelli.

FNE 2026: Colegio Gianelli.

FNE 2026: Colegio Secu 32.

FNE 2026: Colegio Secu 32.

FNE 2026: Colegio Secundario 43.

FNE 2026: Colegio Secundario 43.

FNE 2026: Colegio Secundario 33 de Reyes.

FNE 2026: Colegio Secundario 33 de Reyes.

Cinco colegios de Jujuy realizaron este viernes 15 de mayo sus elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, en una jornada marcada por la expectativa de estudiantes, familias y comunidades educativas.

Lee además
Candidatas del Colegio Secundario 32. 
Fiesta.

FNE 2026: el Secundario 32 presentó a sus candidatas
Candidatas colegio EMDEI.
Se viene.

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio EMDEI

ELECCIÓN COLEGIO GIANELLI

Representante 2026: Ana Abigail Muro

Ana Muro - representante Gianelli
  • 1º princesa: Julieta Lucia Reinoso
  • 2º princesa: Florencia Candela Burgos
  • 1º Dama de Honor: Agostina Laime
  • 2º Dama de Honor: Brisa Armella
elección Colegio Gianelli 2026

ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 32

Representante 2026: Belinda Armella

  • 1° Princesa : Luciana Medina
  • 2° Princesa : Micaela Romero
  • Miss Simpatía : Abigail Cruz
  • Miss Elegancia : Nahiara Soria
Eleccion Colegio secundario 32 FNE 2026

PAJES

Paje 10: Pedro Mamani

  • Paje 9: Verón Tiago
  • Paje 8: Cristian Baños

ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 43

Representante: Pilar Tobar Jeckein

  • 1ra Princesa: Julieta Avellaneda
  • 2da Princesa: Julieta Rivera
  • 1ra Dama de Honor: Sofía Rios Flores
  • 2da Dama de Honor: Daiana Martín

PAJE

Paje 10: Luciano Bobadilla

eleccion colegio secundario 43 - fne 2026

ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 33 DE REYES

Representante: Paulina Gimenez

  • 1ra Princesa: Bianca Tamayo
  • 2da Princesa: Abigail Sosa
  • Miss Simpatia: Luz Aima Benecia
  • Miss Elegancia: Nayla Estevez
eleccion colegio secundario 33 - fne 2026

PAJES

Paje 10: Salvador Rivero

  • 1er Paje: Tobías Calisaya
  • 2do Paje: Miguel Galian
PAJES

ELECCIÓN COLEGIO MARTíN PESCADOR

Representante: Mel Sachero Etze

  • 1era Princesa: Ema Sisti
  • 2da Princesa: Mia Portales Buitrago
  • 1era Dama de Honor: Marianela Lobos
  • 2da Dama de Honor: Cielo Salvatierra

PAJE

Paje 10: Mateo Valentino Parra

REPRESENTANTE - MARTIN PESCADOR

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: el Secundario 32 presentó a sus candidatas

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio EMDEI

La comisión estudiantil de la FNE 2026 se reunió por primera vez

FNE 2026: los chicos de la EET de Palpalá ya comenzaron a trabajar en su carroza

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

Lo que se lee ahora
Estafas en Jujuy (imagen generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Estafas en Jujuy: qué hago si me llega una transferencia "equivocada"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Simoca, Tucumán. video
País.

Así es el pueblo escondido de Tucumán con una gastronomía única para disfrutar en familia

Llega una ola polar a la Argentina: cuándo se sentirá el frío en Jujuy
Sociedad.

Llega una ola polar a la Argentina: cuándo se sentirá el frío en Jujuy

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán video
Policiales.

Terror en la Cuesta de Lipán: se incendió un auto eléctrico con turistas brasileños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel