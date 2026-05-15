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15 de mayo de 2026 - 10:43
Sociedad.

Llega una ola polar a la Argentina: cuándo se sentirá el frío en Jujuy

Una ola polar, marcada por aire frío avanzará sobre gran parte del país durante el fin de semana y provocará un marcado descenso de temperaturas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Frio - invierno
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Según los reportes meteorológicos nacionales, el ingreso de aire frío afectará con mayor intensidad al centro del país, Cuyo, Patagonia y parte de la región pampeana. En esas zonas se esperan mínimas muy bajas, heladas y, en sectores puntuales de montaña o sierras, la posibilidad de nevadas.

Qué pasará en Argentina

El cambio de masa de aire traerá un fin de semana con temperaturas en baja, viento del sector sur y ambiente frío en buena parte del país. La región central aparece como una de las más afectadas, con riesgo de heladas y mínimas que podrían ubicarse entre 0° y 4° en distintos sectores.

En la provincia de Buenos Aires, el frío será notorio desde el sábado y especialmente durante el domingo, con mínimas que podrían llegar a valores bajo cero en algunos sectores del interior bonaerense. Para Buenos Aires, el pronóstico marca un sábado con máxima de 14° y mínima de 7°, mientras que el domingo bajaría a 4° de mínima y 13° de máxima en la Ciudad.

En Cuyo, Córdoba y zonas serranas, la llegada del aire polar también puede favorecer condiciones para nevadas o precipitaciones invernales, especialmente donde coincidan humedad, altura y descenso térmico. Meteored anticipó el avance de una nueva masa de aire polar sobre el país durante el fin de semana, con frío extendido y nevadas en sectores de Cuyo y Córdoba.

Entre ayer a la noche y hoy, una intensa ola de frío polar combinada con humedad generó nevadas en distintos puntos del país.
En Jujuy, el cambio más fuerte se sentirá entre el domingo y el lunes, con mínimas cercanas a los 3° y 1°.

En Jujuy, el cambio más fuerte se sentirá entre el domingo y el lunes, con mínimas cercanas a los 3° y 1°.

Cuándo llega el frío polar a Jujuy

En Jujuy, el descenso térmico se sentirá con más fuerza entre el domingo 17 y el lunes 18 de mayo. Para San Salvador de Jujuy, el pronóstico indica un viernes con mínima de 5° y máxima de 18°, mientras que el sábado se mantendría con algo de lluvia, mínima de 6° y máxima de 19°.

El cambio más marcado llegará el domingo, con una máxima que bajaría a 11° y una mínima cercana a . El lunes sería una de las jornadas más frías del período, con mínima de y máxima de 13°, en un contexto de nubosidad en aumento.

Hacia el martes, las temperaturas comenzarían a recuperarse lentamente, con una mínima de 3° y una máxima de 16°. Sin embargo, el ambiente frío seguirá presente, especialmente durante las primeras horas del día.

Qué se espera en la provincia

En San Salvador de Jujuy y zonas de los Valles, el frío se sentirá principalmente durante la mañana y la noche. En sectores de mayor altura, como Quebrada y Puna, las mínimas podrían ser más bajas y el riesgo de heladas será mayor.

La combinación de aire frío, humedad y nubosidad también puede generar sensación térmica más baja, por lo que se recomienda salir con abrigo, especialmente a primera hora del día.

Aunque el pronóstico trimestral del SMN marcaba para el norte argentino temperaturas medias superiores a lo normal, eso no impide la llegada de irrupciones de aire frío de corta duración. El propio organismo aclara que, por la época del año, pueden darse descensos temporarios marcados de temperatura, por lo que se deben seguir los pronósticos diarios y semanales.

Recomendaciones ante el frío

Ante la llegada de temperaturas bajas, se recomienda abrigar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También es importante ventilar los ambientes si se usan braseros, estufas o calefactores, y revisar que los artefactos funcionen correctamente.

En zonas rurales o de altura, conviene proteger animales, cañerías y cultivos sensibles a las heladas. Para quienes deban viajar, se recomienda consultar el estado de rutas y el pronóstico actualizado antes de salir.

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