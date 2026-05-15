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15 de mayo de 2026 - 09:55
SMN.

Se espera un invierno más seco y temperaturas por encima de lo habitual en Jujuy

El SMN anticipa un trimestre con temperaturas superiores a lo normal en este invierno. En Jujuy, el informe marca estación seca y temperaturas altas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Esto no significa que no habrá días fríos. El propio SMN aclara que, por la época del año, pueden registrarse irrupciones de aire frío que hagan descender las temperaturas de manera marcada durante algunos días. La diferencia está en el promedio del trimestre: en general, el escenario apunta a un invierno menos riguroso en términos térmicos.

SMN Informe trimestral (3)
Invierno 2026 en Argentina con temperaturas por encima de lo normal, según el SMN

Invierno 2026 en Argentina con temperaturas por encima de lo normal, según el SMN

Zonas más cálidas en este invierno 2026

  • Jujuy
  • Salta
  • Tucumán
  • Catamarca
  • San Juan
  • Mendoza
  • San Luis

Qué pasará con las temperaturas

Para el trimestre mayo-junio-julio, el mapa de temperatura del SMN marca una señal clara: mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el norte argentino. Esto incluye al NOA, por lo que Jujuy queda dentro de la zona donde se esperan valores medios más altos que los habituales para esta parte del año.

En el centro y sur del país, el pronóstico indica temperaturas normales o superiores a lo normal. Es decir, no se espera un trimestre más frío que el promedio histórico, sino más bien una tendencia a valores normales o levemente más cálidos.

De todos modos, el informe climático trimestral no funciona como un pronóstico diario. No anticipa fechas puntuales de frío, heladas o nevadas, sino una tendencia general para el período. Por eso, el SMN recomienda seguir los pronósticos diarios y semanales, especialmente ante posibles eventos de frío intenso.

SMN Informe trimestral (4)
Invierno más seco en Jujuy

Invierno más seco en Jujuy

Zonas con menos lluvias:

  • Centro y oeste de Formosa
  • Oeste de Chaco
  • Este de Salta
  • Norte de Santiago del Estero

Zona donde se esperan más lluvias

  • Buenos Aires
  • La Pampa
  • Sur de Cuyo
  • Centro y norte de la Patagonia

Qué pasará con las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, el informe marca escenarios distintos según la región del país.

Para gran parte del NOA y el norte de Cuyo, el SMN señala estación seca. Esto es clave para Jujuy, ya que el trimestre mayo-junio-julio suele coincidir con meses de muy baja lluvia en la provincia.

En otras zonas del país, el pronóstico indica lluvias normales hacia el sur del Litoral y sur de Patagonia; normales o inferiores a lo normal en sectores de Formosa, Chaco, este de Salta y norte de Santiago del Estero; y normales o superiores a lo normal en Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y centro-norte de Patagonia.

SMN Informe trimestral (1)

Qué significa para Jujuy

Para Jujuy, el panorama combina dos factores: temperaturas superiores a lo normal y estación seca. En términos simples, se espera un trimestre con menos lluvias, como suele ocurrir en esta época, y con valores térmicos promedio más altos que los habituales.

Esto puede traducirse en jornadas templadas durante el día, menos frío sostenido y mañanas o noches frías, pero dentro de un trimestre que, en promedio, no sería tan frío. Aun así, no se descartan descensos bruscos de temperatura cuando ingresen masas de aire frío.

En la provincia también será importante seguir los alertas por viento, heladas o frío extremo, ya que estos fenómenos no se pueden anticipar con precisión desde un informe trimestral.

Por qué no hay que confundir tendencia con pronóstico diario

El SMN remarca que este tipo de informes indica probabilidades por categoría: superior, normal o inferior a lo normal. No informa temperaturas exactas ni cómo se comportará cada semana del trimestre.

Por eso, aunque la tendencia general sea de un invierno menos frío, pueden aparecer varios días con frío intenso, heladas o cambios bruscos. Lo mismo ocurre con las lluvias: que una región esté en estación seca no significa que no pueda haber algún evento puntual.

Un invierno con menos frío promedio, pero con cuidados

El dato central es que el invierno 2026 no aparece, por ahora, como un período de frío extremo sostenido para el norte argentino. En Jujuy, la tendencia apunta a temperaturas por encima de lo normal y lluvias escasas.

Aun así, el frío puede llegar de manera puntual y fuerte. Por eso, la recomendación sigue siendo mantenerse informado con los reportes diarios del SMN, especialmente para actividades al aire libre, viajes, zonas de altura, adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios.

¿Cómo se definen las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal?

Para definir las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal, el Servicio Meteorológico Nacional utiliza un método estadístico basado en terciles. Esto significa que los datos históricos de temperatura y precipitación se ordenan de menor a mayor y se dividen en tres partes iguales.

En el caso de la precipitación, se establecen dos límites: uno inferior y otro superior del rango normal. Los valores que quedan por debajo de ese rango se consideran inferiores a lo normal, mientras que los que quedan por encima se ubican como superiores a lo normal.

Para la temperatura, el tercil central representa valores cercanos al promedio histórico, con una variación aproximada de 0,5°C por debajo o por encima del valor medio. Cuando la temperatura se ubica por fuera de ese margen, se considera inferior o superior a lo normal, según corresponda.

SMN Informe trimestral (2)

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