lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 09:39
SMN.

Lluvias y calor por encima de lo normal: cómo será el otoño 2026 en Jujuy

El pronóstico climático trimestral indica mayor probabilidad de lluvias y registros térmicos por encima del promedio histórico en el NOA.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
el tiempo . GIF
El Servicio Meteorológico Nacional publicó el Pronóstico Climático Trimestral para marzo-abril-mayo 2026 y el escenario para Jujuy marca una tendencia clara: más lluvias de lo habitual y temperaturas medias superiores al promedio histórico.

El informe, elaborado el 27 de febrero, indica que en el Noroeste Argentino existe mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima de los valores normales para esta época del año. Esto incluye a Jujuy dentro de la categoría “superior a la normal”.

En términos prácticos, el otoño podría comenzar con acumulados de lluvia más elevados que el promedio 1991-2020, lo que podría retrasar la consolidación de la estación seca en algunas zonas de la provincia.

¿Qué se espera para Jujuy?

Precipitaciones: superiores a lo normal

Esto implica que:

  • Las precipitaciones podrían ubicarse por encima del promedio histórico 1991-2020.
  • No significa lluvias constantes, pero sí mayor acumulado trimestral.
  • Pueden darse eventos intensos puntuales.

El propio SMN aclara que el pronóstico es probabilístico y no descarta variabilidad diaria o semanal

En términos prácticos para Jujuy:

  • La transición hacia la estación seca podría demorarse.
  • Mayor atención a crecidas en zonas de montaña y quebrada.
  • Posible impacto en caminos rurales y rutas de altura.

SMN - trimestral 2026
Temperaturas más altas en el trimestre

En cuanto a temperatura, el pronóstico también ubica al NOA dentro de la categoría “superior a la normal”. Esto significa que la media térmica del trimestre podría estar por encima de los valores habituales.

No implica calor extremo constante ni descarta ingresos de aire frío, pero sí anticipa que, en promedio, marzo, abril y mayo podrían cerrar con registros más elevados que los históricos.

Para Jujuy, esto podría traducirse en un otoño con jornadas templadas persistentes, especialmente en valles y capital, y menor intensidad de descensos térmicos en comparación con otros años.

Esto implica:

  • Temperaturas medias trimestrales más altas que el promedio.
  • No descarta ingresos de aire frío, pero el balance general sería más cálido.
  • Posibilidad de jornadas templadas durante el otoño temprano.

El SMN aclara que “superior a la normal” no significa calor extremo permanente, sino que la media del trimestre estaría por encima del rango histórico

Panorama para el NOA

El escenario regional es homogéneo. El Noroeste presenta probabilidad de:

  • Precipitaciones superiores a la media.

  • Temperaturas superiores a la media.

Este comportamiento diferencia al NOA de otras regiones del país, donde las precipitaciones se proyectan normales o incluso inferiores a lo normal.

temperaturas - SMN - Trimestral
Qué pasa en el resto del país

A nivel nacional, el pronóstico térmico muestra una tendencia cálida en gran parte del territorio. En precipitaciones, el comportamiento es más dispar: algunas provincias del centro tendrían lluvias normales, mientras que el sur patagónico también presenta probabilidad de precipitaciones superiores a lo habitual.

El SMN aclara que este tipo de pronóstico es probabilístico y se refiere a condiciones medias del trimestre. No anticipa eventos puntuales como tormentas severas u olas de calor específicas, por lo que se recomienda seguir los pronósticos diarios y el sistema de alertas.

País - clima trimestral
Cómo interpretar el pronóstico

El organismo utiliza categorías basadas en terciles estadísticos: inferior, normal y superior a lo normal. Cuando se indica “superior”, significa que hay mayor probabilidad de que los valores trimestrales superen el promedio histórico.

Esto no garantiza lluvias constantes ni calor permanente, pero sí marca una tendencia dominante para el período analizado.

