lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 10:41
Solidaridad.

Preocupa la baja venta del bono contribución para la carpa de la Iglesia Catedral

Desde la Iglesia Catedral mostraron su preocupación por las ventas bajas del bono contribución para poder sostener la carpa que se encuentra en el atrio de la parroquia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Carpa de Iglesia Catedral

Carpa de Iglesia Catedral

La comunidad de la Iglesia Catedral atraviesa una situación compleja debido al lento avance en la venta del bono contribución que permitirá mantener en funcionamiento la carpa instalada en el atrio, espacio en el que actualmente se realizan todas las celebraciones litúrgicas mientras el templo continúa en proceso de restauración.

Lee además
sin celular en clases ni recreos: volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos video
Colegio Del Salvador.

Sin celular en clases ni recreos: "Volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos"
Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial video
Deporte.

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

El párroco Padre Manuel Alfaro explicó que la iniciativa fue acordada junto al Consejo de Asuntos Económicos, integrado por laicos de la parroquia que colaboran en la administración y buscan alternativas para afrontar los gastos que implica sostener la estructura. El bono, que cuenta con todas las habilitaciones correspondientes, ofrece 12 premios en dinero, incluido un primer premio de medio millón de pesos y cuatro premios de 10 millones, cada uno.

carpa iglesia catedral

La venta del bono está muy lenta

El padre Alfaro reconoció que la venta está muy por debajo de lo esperado. “Pensábamos que iba a salir un poquito más rápido todo esto. Sabemos muy bien que la situación económica es complicada, pero necesitamos contener este lugar”, expresó, señalando que la carpa se volvió un espacio fundamental para la vida sacramental: allí se celebran misas, bautismos, casamientos y encuentros comunitarios.

¿Cuánto cuesta el bono contribución?

El bono tiene un valor de 10 mil pesos, con posibilidad de pagarlo en dos cuotas para facilitar el acceso. Integrantes de grupos parroquiales, instituciones y movimientos ya están recorriendo la ciudad para ofrecer los talonarios, aunque la respuesta sigue siendo baja. “Sí, está marchando lentamente”, admitió el sacerdote.

iglesia catedral carpa atrio (4)

Piden la solidaridad de los jujeños

Alfaro apeló a la solidaridad del pueblo jujeño, recordando que la Catedral “contiene parte esencial de la historia de la provincia” y que la carpa podrá seguir prestando servicio incluso después de la restauración. “Si cada uno colabora con un bonito, nos faltarían bonos en las manos”, expresó. Además, anticipó que la estructura podría utilizarse en futuras celebraciones religiosas en Río Blanco, Punta Corral u otras parroquias que lo soliciten.

iglesia catedral carpa atrio (3)

Cómo colaborar y comprar el bono contribución

La campaña ofrece dos formas de participación:

  • Bono contribución

Se puede adquirir un bono por un valor de $10.000, con el que además se participa por importantes premios.

  • Donación directa mediante un aporte económico a través del alias: CARPA.CATEDRAL.2026

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la Catedral o contactar a los colaboradores habilitados.

Embed - PADRE ALFARO - Preocupa la baja venta del bono contribución para la carpa de la Iglesia Catedral

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sin celular en clases ni recreos: "Volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos"

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Micaela Gielhard representará a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Arbolado urbano: tras la caída de una rama en Bajo La Viña, recuerdan cómo reportar riesgos

Lo que se lee ahora
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Por  Judith Girón

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel