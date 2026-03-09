Preocupa la baja venta del bono contribución para la carpa de la Iglesia Catedral

Carpa de Iglesia Catedral

La comunidad de la Iglesia Catedral atraviesa una situación compleja debido al lento avance en la venta del bono contribución que permitirá mantener en funcionamiento la carpa instalada en el atrio, espacio en el que actualmente se realizan todas las celebraciones litúrgicas mientras el templo continúa en proceso de restauración.

El párroco Padre Manuel Alfaro explicó que la iniciativa fue acordada junto al Consejo de Asuntos Económicos, integrado por laicos de la parroquia que colaboran en la administración y buscan alternativas para afrontar los gastos que implica sostener la estructura. El bono, que cuenta con todas las habilitaciones correspondientes, ofrece 12 premios en dinero, incluido un primer premio de medio millón de pesos y cuatro premios de 10 millones, cada uno.

carpa iglesia catedral La venta del bono está muy lenta El padre Alfaro reconoció que la venta está muy por debajo de lo esperado. “Pensábamos que iba a salir un poquito más rápido todo esto. Sabemos muy bien que la situación económica es complicada, pero necesitamos contener este lugar”, expresó, señalando que la carpa se volvió un espacio fundamental para la vida sacramental: allí se celebran misas, bautismos, casamientos y encuentros comunitarios.

¿Cuánto cuesta el bono contribución? El bono tiene un valor de 10 mil pesos, con posibilidad de pagarlo en dos cuotas para facilitar el acceso. Integrantes de grupos parroquiales, instituciones y movimientos ya están recorriendo la ciudad para ofrecer los talonarios, aunque la respuesta sigue siendo baja. “Sí, está marchando lentamente”, admitió el sacerdote.

iglesia catedral carpa atrio (4) Piden la solidaridad de los jujeños Alfaro apeló a la solidaridad del pueblo jujeño, recordando que la Catedral “contiene parte esencial de la historia de la provincia” y que la carpa podrá seguir prestando servicio incluso después de la restauración. “Si cada uno colabora con un bonito, nos faltarían bonos en las manos”, expresó. Además, anticipó que la estructura podría utilizarse en futuras celebraciones religiosas en Río Blanco, Punta Corral u otras parroquias que lo soliciten. iglesia catedral carpa atrio (3) Cómo colaborar y comprar el bono contribución La campaña ofrece dos formas de participación: Bono contribución Se puede adquirir un bono por un valor de $10.000, con el que además se participa por importantes premios. Donación directa mediante un aporte económico a través del alias: CARPA.CATEDRAL.2026 Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la Catedral o contactar a los colaboradores habilitados. Embed - PADRE ALFARO - Preocupa la baja venta del bono contribución para la carpa de la Iglesia Catedral

